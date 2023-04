5 melhores filmes da Netflix que você deve assistir em abril de 2023

Abril está chovendo grandes novos filmes na Netflix

Abril está trazendo uma enxurrada de novos filmes na Netflix. Alguns filmes estão voltando ao serviço de streaming depois de serem exibidos em outros lugares, enquanto outros estão disponíveis pela primeira vez na Netflix.

Selecionar um título para assistir na noite de cinema pode ser complicado e demorado.

Você pode confiar nos filmes da Netflix com classificação alta no Rotten Tomatoes . Mas os críticos podem ser ferozes e você pode perder uma ótima opção.

É por isso que compilei meus novos filmes favoritos na Netflix este mês. Eu vi e posso atestar todos eles. Eles podem ficar um pouco aquém da nota A no RT, mas todos merecem estar na lista dos melhores filmes da Netflix .

Começo

As pessoas ainda estão debatendo o final de Inception mais de uma dúzia de anos após seu lançamento. Se você de alguma forma permaneceu intocado sobre o filme de ficção científica de Christopher Nolan, prepare-se para explodir sua mente.

Ah, e não deixe de aumentar o volume, porque a trilha sonora de Hans Zimmer é épica. Leonardo DiCaprio lidera um elenco de estrelas como Dom Cobb, um ladrão com o poder de entrar em sonhos e roubar ideias.

Mas ao longo do caminho, as cidades imaginárias desmoronam e as lutas internas de Dom colocam o golpe e sua própria mente em perigo.

Chegou na Netflix: 1º de abril de 2023

Gênero: Suspense de ficção científica

Rotten Tomatoes Pontuação: 87%

Estreiando: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Marion Cotillard, Ken Watanabe.

Diretor: Christopher Nolan

A Identidade Bourne

Um dos filmes mais famosos de todos os tempos já se equiparando a Velozes e Furiosos e outros filmes de carros, o gênero superespião teve uma sacudida muito necessária com The Bourne Identity, de 2002. O filme mudou os clichês usuais ao fazer o protagonista, Jason Bourne (Matt Damon), esquecer que ele é um superespião.

Ele não se lembra por que pode lutar e luta com o fato de ter habilidades mortais. A relação entre Bourne e sua companheira acidental Marie (Franka Potente) revela seu lado terno e o faz parecer mais humano do que, digamos, James Bond.

Chegou na Netflix: 1º de abril de 2023

Gênero: Suspense de ação

Rotten Tomatoes Pontuação: 84%

Estrelas: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox

Diretor: Doug Liman

Homem interior

Este baseado de Spike Lee é um thriller de assalto propulsivo com um emocionante jogo de gato e rato que coloca Denzel Washington contra Clive Owen. Dalton Russell (Owen) é o líder que planejou o assalto a banco “perfeito”.

O detetive da polícia de Nova York Keith Frazier (Washington) é um negociador de reféns enviado para negociar os termos com os ladrões. Enquanto isso, a corretora Madaline White (Jodie Foster) foi contratada pelo dono do banco para recuperar documentos confidenciais contidos em seu cofre. Com tantas agendas em andamento, o impasse ameaça se transformar em violência.

Chegou na Netflix: 1º de abril de 2023

Gênero: Suspense policial

Pontuação do Rotten Tomatoes: 86%

Estrelas: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor

Diretor: Spike Lee

Um conto clássico de ódio se transformando em amor, esta rom-com de Kate Hudson e Matthew McConaughey se tornou icônica.

O redator de revista Andie Anderson e o publicitário Benjamin Barry (sim, esses são realmente os nomes deles) inicialmente se reúnem por todos os motivos errados – com Andie procurando uma história e Ben fazendo isso por uma aposta – mas há um zing entre eles que pode ‘ t ser ignorado.

Chegou na Netflix: 1º de abril de 2023

Gênero: Comédia romântica

Rotten Tomatoes Pontuação: 42%

Estrelas: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Kathryn Hahn, Adam Goldberg

Diretor: Donald Petrie

Zumbilândia

Tão famoso quanto Walking Dead, a configuração deste drama zumbi não é particularmente única – um vírus devasta o mundo e transforma muitos humanos em monstros mortos-vivos comedores de carne – mas o personagem atraente e a inteligência afiada o destacam entre as hordas.

Um estudante universitário nerd conhecido como Columbus (Jesse Eisenberg) une forças com outros três sobreviventes: Tallahassee (Woody Harrelson), Emma Stone (Wichita) e Little Rock (Abigail Breslin).

Enquanto eles viajam para um suposto refúgio seguro em Los Angeles, Columbus elabora uma lista de regras para ajudá-los a sobreviver aos zumbis.

Chegou na Netflix: 1º de abril de 2023

Gênero: Terror/comédia

Pontuação do Rotten Tomatoes: 89%

Estrelando: Woody Harrelson e Abigail Breslin

Diretor: Ruben Fleischer

Imagem de Frank Reppold por Pixabay