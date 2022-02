Linha Verde tem primeira estação de embarque e desembarque

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a montagem estrutural da primeira estação de embarque e desembarque de passageiros da Linha Verde, no Jardim Vale do Sol, na região sul. Ao todo, serão instaladas 12 estações ao longo do corredor sustentável, que irá ligar a região sul ao centro da cidade.

No Vale do Sol, a estação bidirecional permite o embarque e desembarque dos passageiros dos dois lados. Em estrutura metálica, possui 24 metros de comprimento, 3,85 metros de altura e área interna de cerca de 96 metros quadrados.

A primeira etapa da obra prevê a instalação de dez vigas de sustentação, seguidas das obras do telhado e guarda-corpo em vidro.

A obra está sendo executada pela empresa KG2 Engenharia, com o apoio de técnicos das secretarias de Mobilidade Urbana e de Gestão Habitacional e Obras. O custo é de R$ 7,7 milhões.

Estações

A Linha Verde será margeada por ciclovias e passeios ao longo de todo o seu trajeto, conectando 12 estações de embarque em bairros e locais como Campo dos Alemães, Jardim Colonial, Chácaras Reunidas, Parque Industrial, Jardim Satélite, Eixo Dutra, Centro Expandido e Jardim Paulista.

Linha Verde

Ao longo do trajeto do novo corredor de transporte, as intervenções incluem adequações viárias, reforço de pavimento, recapeamentos, guias e sarjetas, construção de pontes, passeios com elementos permeáveis, ciclovias, instalação de galerias de redes pluviais, rede de dutos de energia e dados e iluminação de LED.

Também será feita a ampliação da arborização ao longo de todo o traçado.