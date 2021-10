Semana Cassiano Ricardo acontece no Teatro Benedito Alves

A 54ª Semana Cassiano Ricardo será realizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo nos dias 28, 29 e 30 de outubro, de forma híbrida. O evento acontece em homenagem ao poeta joseense e, neste ano, a programação prevê atrações literárias, teatrais e musicais. O Troféu Cassiano Ricardo, prêmio entregue em toda edição, homenageará a escritora Myrthes Masiero.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Todas as atividades serão realizadas no Cine Teatro Benedito Alves e poderão ser acompanhadas pelo público, presencialmente ou por lives transmitidas pelo YouTube da FCCR (https://www.youtube.com/fccrsjc). No teatro (que funcionará com 50% da sua capacidade), além do uso obrigatório de máscara e aferição de temperatura na entrada, todos os protocolos sanitários de combate à covid-19 serão seguidos.

Os ingressos para a entrada no teatro ainda estão disponíveis e devem ser reservados pelo site da Fundação Cultural, clicando aqui.

Semana Cassiano Ricardo

A Semana Cassiano Ricardo acontece anualmente e faz parte do calendário de eventos oficiais da cidade. A programação preparada pela Fundação Cultural visa homenagear o poeta, jornalista e escritor.

Programação

Dia 28, às 20h

Palestra: Cassiano Ricardo e a Semana de Arte Moderna (presencial e live)

Nem exatamente show, nem propriamente palestra, mas uma mistura original das duas coisas: reunindo os talentos de músico-pianista e intérprete do professor de literatura da USP, Zé Miguel Wisnik, o evento será uma aula-show que abordará a Semana de Arte Moderna, a obra e as influências do poeta Cassiano Ricardo.

Dia 29, às 10h e às 14h

Narração de Histórias: Martim Cererê (presencial)

A peça de teatro apresenta, de forma lúdica para as crianças, poemas de Cassiano Ricardo presentes no livro Martim Cererê, realizando uma conexão com contos antigos, como a lenda da Cuca e do Saci Pererê.

Às 19h – Entrega do Troféu Cassiano Ricardo – (presencial e por live)

Abertura: Cassiano Itinerante

Apresentação de esquete, com pouco mais de dez minutos de duração, a partir de nove poemas de Cassiano Ricardo, mostrando uma história completa, com começo, meio e fim, como se fosse escrita pelo poeta.

Palestra e bate-papo: ‘Cassiano Ricardo’

Com o jornalista Carlos Abranches e mediação do também jornalista Júlio Ottoboni, abordando a vida e obra de Cassiano Ricardo.

Entrega do troféu à escritora Myrthes Masiero

Myrthes Masiero é especialista em educação, poeta e escritora. É membro da ALL (Academia de Letras de Lorena), da AJL (Academia Joseense de Letras) e da UBT (União Brasileira de Trovadores), Seção de São José dos Campos, tendo vencido diversos concursos de trovas, poemas e declamação por todo o Brasil e fora dele.

Encerramento: Nando Luz canta Cassiano

Numa apresentação solo de voz e violão, o cantor e compositor baiano toca músicas feitas a partir de poemas de Cassiano Ricardo.

Dia 30, às 15h

Sarau: Cassiano Ricardo em múltiplas linguagens (presencial e live)

Apresentações musicais com Lígia Kamada, performance circense com Ronny Cristian e leitura de poemas de Cassiano Ricardo por alunos da Oficina Literária da FCCR; além de ‘microfone aberto’ para a participação do público.

Cine Teatro Benedito Alves

Rua Rui Dória, 935 – Centro

Cidade recebe a realização de mais uma Semana Cassiano Ricardo, em homenagem ao poeta joseense – Arte: Divulgação – Foto: PMSJC