PROJETO: CINE CLUBE VELHUS NOVATUS

“FOMENTO AUDIOVISUAL LEI PAULO GUSTAVO”

Sessão Infantil

Charles Chaplin, Humberto Mauro, João Batista de Andrade e Zoran Djordjevic, estarão presente no dia 06 de abril, no Cineclube VELHUS NOVATUS, retomando as atividades do Cineclube, agora no formato presencial, por meio do projeto de Fomento da Lei Paulo Gustavo.

Serão duas programações, uma volta para o público infanto juvenil, com os filmes: “A VELHA A FIAR”, 1964 de Humberto Mauro. O filme baseado na canção homônima de Mateus Colaço, interpretada pelo Trio Irakitan, abordando aspectos, tipos e costumes das velhas fazendas em decadência do interior do Brasil. Tanto a música como o filme, são considerados clássicos da cultura brasileira. O filme é considerado o primeiro “Vídeo Clip”, para alguns, polemizado por outros que consideram o filme do cubano Santiago Alvarez, “Now”, 1965, canção interpretada pela cantora norte americana Lena Horne. Polêmicas a parte, eis uma excelente oportunidade, para quem gosta de boa programação de cinema, isso porque, será exibido no mesmo programa, o filme O GAROTO, 1921, de Charles Chaplin, num filme clássico mundial, que aborda o tema da criança abandona. Um filme terno, gracioso, sensível, que dignifica o talento genial de Chaplin Chaplin.

Sessão às 17h

Local : Centro Comunitário Jardim Esperança – Banhado

Cineclube VELHUS NOVATUS