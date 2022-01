Saúde masculina: estudo aponta retorno da infecção de sífilis

No primeiro semestre de 2021, foram registrados mais de 60 mil novos casos só no Brasil

A sífilis é uma IST (Infecção Sexual Transmissível) que, desde a década de 1980, vem apresentando uma queda progressiva no número de novos casos. Foi nessa mesma época que as pessoas passaram a ser conscientizadas a respeito do vírus do HIV, o que levou a maioria a praticar sexo seguro, um ponto fundamental para evitar a transmissão dessas doenças. Porém um novo levantamento do Ministério da Saúde aponta que a infecção está de volta, e com números muito expressivos: foram 64.300 casos inéditos só no primeiro semestre de 2021.

À medida de comparação, em 2010, o Brasil registrou apenas 3.396 casos da doença – 16 vezes menos que os números atuais. A região Sudeste do país lidera o número de casos, representando 45% do total; em seguida, vem a região Sul, com 22%; Norte, com 8%; e Centro-Oeste, com 7%. Os registros de 2021 contradizem a apuração de 2020, que havia apontado queda de 26,6% na taxa de sífilis adquirida. Acredita-se que a pandemia possa ter interferido negativamente no levantamento de dados, e por isso há essa discrepância.

A sífilis é uma doença silenciosa e sistêmica que não apresenta sintomas em seus estágios iniciais, mas, quando evolui, coloca a pessoa em um quadro grave de saúde. O tratamento é simples e está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), então é importante que todos que tenham vida sexual ativa realizem testes regularmente, além de usar preservativo nas relações sexuais.

Cuidados com a saúde íntima masculina

A maior incidência da doença se encontra entre os homens, que também possuem um histórico de maus hábitos de higiene íntima. A falta de higienização da genitália contribui com a proliferação de bactérias, deixando o órgão mais propenso a infecções e vulnerável a ISTs. É indispensável que todo homem adote alguns hábitos básicos de higiene para diminuir riscos e evitar complicações.

Além de lavar bem o pênis e a glande durante o banho, também é importante fazer isso sempre que terminar de urinar e após uma relação sexual, a fim de remover qualquer resquício de urina e demais secreções. Isso não só previne a ação de doenças sexualmente transmissíveis, mas também de outras complicações no trato urinário.

O tipo de cueca usada no dia a dia também faz a diferença. Dê prioridade para cuecas de algodão, como a cueca Zorba, que são mais confortáveis e evitam transpiração em excesso. Além disso, nunca use roupa íntima suja, e troque a peça diariamente para evitar o acúmulo de sujeira.