CNN Viagem e Gastronomia estreia sua segunda temporada

A nova temporada conta com 12 episódios e traz experiências diversas pelo Brasil e pelo mundo

Com estreia no dia 02 de Outubro, o CNN Viagem e Gastronomia traz 12 episódios inéditos com experiências diversas pelo Brasil e pelo mundo. Além de um giro pelos Hotéis Fazenda, Daniela Filomeno desbrava os restaurantes secretos de São Paulo. São lugares hiper exclusivos – e escondidos! – que entregam uma culinária de altíssimo nível.

O programa também mergulha na cultura nipônica na capital paulista. Um dos maiores pólos da imigração japonesa no Brasil, o bairro da Liberdade e seus arredores guardam experiências gastronômicas e culturais incríveis, e nós mostramos um pedaço dessa realidade do Japão em São Paulo, também em dois programas.

Viajamos pela Serra Fluminense. Em dois programas especiais, mostramos cultura, gastronomia e muita história, através de museus e hotéis que guardam uma parte importante do Brasil colonial.

Daniela Filomeno, acrescentando mais um Estado do Sudeste brasileiro, desembarca em Minas Gerais, mostrando as belezas de Inhotim – maior museu a céu aberto do mundo, da capital, Belo Horizonte, com suas opções gastronômicas de dar água na boca, e, também, do Santuário do Caraça, um lugar repleto de história, com fundação datada no meio do século 18, onde fomos para um encontro diferente com um Lobo Guará. Há uma tradição no local onde os hóspedes se reúnem em frente à Igreja do complexo, à noite, e ficam aguardando a aparição do animal — e nós tivemos essa experiência única de ficar frente a frente com o bichano.

O ponto mais alto da segunda temporada do CNN Viagem e Gastronomia é a estreia de viagens internacionais. Daniela Filomeno embarca para França, mais especificamente para Bordeaux. Por lá, mostramos a alta gastronomia e a cultura de produção de vinho. Entramos em alguns dos maiores e mais importantes Chatêaus do mundo, e apresentamos histórias incríveis, em locais com paisagens deslumbrantes, repletas de castelos, jardins e vinícolas que vêm revolucionando o mundo dos vinhos com a cultura orgânica e biodinâmica. Ainda em Bordeaux, embarcamos em um cruzeiro fluvial, em um navio de luxo, que nos proporciona uma vivência única, com paradas em cidades icônicas, além de experiências que ficam cravadas na memória e na história do CNN Viagem e Gastronomia.

* O CNN Viagem & Gastronomia, com Daniela Filomeno, vai ao ar todos os sábados, às 21 horas, logo após o “Jornal da CNN – Edição de Sábado”, na CNN Brasil.

Daniela Filomeno-Foto:Divulgação

A CNN Brasil começou a operar em 15 de março de 2020 produzindo conteúdos multiplataformas, com notícias transmitidas na TV, rádio, site, aplicativo e YouTube e ainda em perfis nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, pushes, notificações, newsletters e podcasts.

A emissora já conquistou 11 prêmios e em seu elenco figuram alguns dos jornalistas mais reconhecidos e com maior credibilidade junto ao público nacional, além de novos talentos do telejornalismo.