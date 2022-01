Geração millennials foi a que mais viajou de avião de janeiro a dezembro do ano passado

Para osetor de turismo, 2021 foi um ano mais positivo em comparação com o ano anterior. A retomada gradual do segmento é consequência do avanço da imunização no país, que possibilitou a reabertura de estabelecimentos, locais turísticos, fronteiras e cidades, atraindo o desejo e aumentando o nível de confiança dos brasileiros para planejar e realizar viagens.

Apesar das perspectivas melhores, o comportamento dos turistas na hora de escolher um destino se acentuou para a priorização de viagens em território nacional e com tempo de deslocamento mais curto. Uma recente pesquisa realizada pelo ViajaNet, agência virtual de turismo, que apurou o volume de vendas de passagens aéreas no site durante o período de janeiro a dezembro de 2021, aponta um crescimento de 76,20% com relação ao mesmo período de 2020.

Millennials lideram as buscas

Ao longo dos últimos doze meses, os viajantes com idade entre 25 e 34 anos, foram os que mais se deslocaram de avião, concentrando mais de 30% do total de bilhetes vendidos. Na sequência, aparecem os turistas com 18 a 24 anos, com pouco mais de 21% e os de 35 a 44, com mais de 18%. A seguir, veja a listagem completa.

Faixa etária Volume de compra 25-34 30,76% 18-24 21,52% 35-44 18,63% 45-54 12,88% 55-64 9,65% 65+ 6,55%

(Crédito: ViajaNet)

A pesquisa destaca também que o gênero feminino representa, com folga, mais da metade dos viajantes no período analisado, com 58,90%, enquanto o gênero masculino soma 41,10%.