Grupo Boticário é uma das empresas mais sustentáveis do mundo pelo S&P Sustainability Yearbook 2022

O Grupo Boticário é reconhecido como uma das empresas mais sustentáveis do mundo pelo S&P Global Sustainability Yearbook 2022 — relevante anuário de sustentabilidade da Standard & Poors Global. O reconhecimento reforça a relevância da agenda ESG para o Grupo, sendo ainda uma das únicas empresas brasileiras e de capital fechado a marcar presença no anuário.

S&P Global Sustainability Yearbook 2022

Ao todo, 7.554 empresas foram avaliadas nesta edição do S&P Global Sustainability Yearbook, mas apenas 716 foram incluídas considerando todas as categorias.

Grupo Boticário no S&P Global Sustainability Yearbook 2022

O anuário traz uma análise minuciosa de algumas das principais tendências de negócios e finanças, sendo considerado importante referência para o mercado. “O reconhecimento do Grupo Boticário no S&P Global Sustainability Yearbook 2022 confirma que as nossas ações estão extremamente alinhadas com os princípios ESG não só do país, mas do mundo. Temos trabalhado intensamente para cumprir nossos compromissos socioambientais até 2030 e impulsionar mudanças verdadeiras para um ecossistema ESG global mais transparente e confiável”, afirmou Eduardo Fonseca, Diretor de ESG e Assuntos Institucionais do Grupo Boticário.

A inclusão no Yearbook se deve à pontuação obtida pelo Grupo Boticário em 2021 no ranking internacional DJSI, em que figurou no 7º lugar da categoria de produtos pessoais, com 73 pontos na classificação, subindo uma posição em comparação com o ano anterior.

Um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, o Grupo Boticário é uma empresa brasileira multicanal e multimarcas presente em 15 países. É dona de marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?; BeautyBox, Multi B, Vult, Beleza na Web e O.u.i, que juntas atuam com o propósito de transformar o mundo por meio da beleza. São mais de 13 mil colaboradores diretos, além de outras 40 mil pessoas que trabalham na rede de franquia, considerada hoje a maior franquia de beleza do mundo, com mais de 4 mil pontos de venda em 1.780 cidades brasileiras.

Pautada por uma atuação responsável com o planeta, a sociedade e os consumidores, a empresa tem a sustentabilidade embutida em seu modelo de negócios. Até 2030, o grupo prevê ampliar o impacto positivo para a sociedade por meio da gestão de resíduos com a plataforma “Uma Beleza de Futuro, que reúne compromissos socioambientais ambiciosos.

A história do Grupo Boticário começou em 1977 em uma pequena farmácia de manipulação no Paraná e hoje agrega laboratório, fábrica, inovação, tecnologia, logística, marketing e varejo, em um ecossistema de 40 mil pontos de venda no varejo, parceiros e fornecedores. A empresa atua ainda nas frentes ambientais, sociais e culturais por meio da Fundação Grupo Boticário e Instituto Grupo Boticário.