São Paulo Boat Show terá número recorde de barcos para visitação

Maior evento náutico da América Latina ocorre de 21 a 26 de setembro, no São Paulo Expo. A feira reunirá mais de 140 marcas do Brasil e exterior e cerca de 150 embarcações. São modelos de entrada como pranchas elétricas, jets e lanchas de passeio e esportes até grandes embarcações de alto luxo, além de equipamentos, acessórios e serviços.

De 21 a 26 de setembro na capital paulista, o público terá a oportunidade de conhecer as novidades do mundo náutico durante a 26ª edição do São Paulo Boat Show, que acontecerá no São Paulo Expo. Em termos de embarcações, a organização registrou um número recorde desde o pós-pandemia e que já supera 150 modelos confirmadas, sendo mais de 50 lançamentos, desde pranchas elétricas, jets, lanchas, veleiros, infláveis e lanchas de vários tamanhos, de 16 a 70 pés, e preços que variam de R$ 63 mil até mais de R$ 22 milhões. A expectativa da organização é reunir 36 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 500 milhões em negócios gerados durante a feira, o que irá contribuir no desenvolvimento do setor brasileiro, este que deve atingir a marca de 120 mil postos de trabalho em 2023, segundo a Acobar.

‘Embarcação com escorregador’, ‘casa flutuante’, ‘barco-carro’, ‘bicicleta aquática’ além de super carros, resorts de luxo no “Espaço dos Desejos” e palestras de renomados profissionais sobre náutica (Náutica Talks) são mais atrações confirmadas. Ao todo, serão 140 marcas, incluindo ainda destinos náuticos, decoração, tecnologia embarcada e serviços como consórcios e aplicativos de aluguel de lanchas.

“A cada nova edição do São Paulo Boat Show percebemos a evolução e o crescimento da náutica no Brasil. Trata-se de um mercado que está em pleno desenvolvimento no país, que faturou R$ 2,5 bilhões em 2022, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e que, por se tratar de uma indústria em sua grande parte artesanal, contribui de forma significativa para a geração de empregos. A região sudeste concentra aproximadamente 50% da frota de embarcações de esporte e estima-se que São Paulo tenha quase 200 mil embarcações de lazer em uso e quase 400 mil usuários da cadeia náutica de lazer. Logo, São Paulo já se consolidou como destino para a principal feira da América Latina e a presença de estaleiros nacionais e internacionais, produtos, equipamentos e serviços náuticos, atrações turísticas, gastronomia e lifestyle confirmam esse sucesso”, explica o presidente do Grupo Náutica, Ernani Paciornik.

Entre os fabricantes de barcos de renome mundial estão: Armatti Yachts, Azimut Yachts, Azov Yachts, Beneteau, Coral, Excess, Ferretti Yachts, Fibrafort, Fishing Raptor, Fluvimar, FS Yachts, Intermarine, Master Boat, Master Marine, Mestra, Millenium, NHD Boats, NX Boats, Onix Yachts, Real Power Boats, Ross Mariner, RF Yachts, Seacar, Schaefer, Solara Yachts, Sessa Marine, Torpedo Marine, Triton Yachts, Ventura Marine, Victory Yachts, Wellcraft e Yacht Collections.

O São Paulo Boat Show terá transmissão ao vivo no Canal Náutica, no YouTube, (https://www.youtube.com/user/revistanautica). Durante todos os dias do evento, será possível acompanhar entrevistas e a apresentação dos lançamentos. Serão mais de 12 horas de programação ao vivo no canal, além da cobertura completa com detalhes, ofertas e as atrações da feira no portal www.nautica.com.br.

São Paulo Boat Show

Quando: De 21 a 26 de setembro de 2023

Onde: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900)

Horário: Dia 21 das 15h às 22h e de 22 a 26 de setembro das 13h às 22h (no último dia, o evento encerrará às 21h)

Mais informações: https://saopauloboatshow.com.br

Ingressos: https://bit.ly/SPBS2023Sympla

Grupo Náutica

Com mais de 40 anos de mercado, o Grupo Náutica traz soluções em infraestrutura, eventos e comunicação náutica. É formado pela Revista Náutica (www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta no setor; o Boat Show, mais importante organizador de eventos náuticos da América Latina com as edições de São Paulo, Itajaí e Rio de Janeiro; a Metalu, maior fabricante de píeres e passarelas em alumínio do mundo; e a Ilha dos Coqueiros, em Angra dos Reis, um espaço que proporciona experiências exclusivas. O grupo também se preocupa com as questões sociais e é detentora das ações “Só Jogue na Água o que Peixe pode Comer”, assinada pelo cartunista Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que busca a navegação em lugares inimagináveis, assim como desenvolve os principais Guias de Turismo Náutico do país.