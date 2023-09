Geraldo Luís é o novo contratado da RedeTV!

A RedeTV! anuncia a contratação do apresentador Geraldo Luís. Comprometido em dar voz ao povo, Geraldo é um autêntico contador de histórias e um dos comunicadores mais admirados da televisão brasileira.

RedeTV!

O jornalista chega à emissora para apresentar dois projetos inéditos, que serão exibidos semanalmente a partir de outubro. Ambas as atrações estreiam com o patrocínio master da linha de produtos e vitaminas Sidney Oliveira, fundador e presidente da Ultrafarma.

De volta aos domingos, o dia em que fez história na televisão registrando expressivos índices de audiência, Geraldo promete emocionar, envolver e inspirar. Com a cara da família brasileira e embalado por histórias reais, o “Geral do Povo” resgata a característica mais marcante do apresentador, trazendo a cada domingo um programa diferente, mas sempre marcado pela simplicidade, muitas novidades e diversão.

‘Ultra Show Sidney Oliveira’

Já nas noites de terça-feira, Geraldo levará toda a sua versatilidade para o ‘Ultra Show Sidney Oliveira’. O formato de branded entertainment premiará consultores e clientes da marca de produtos criada por esse empresário de sucesso. Com uma abordagem dinâmica e multiplataforma, a atração será transmitida simultaneamente na TV e nos canais digitais da emissora e da Ultrafarma.

Geraldo Luís

“Obrigado, RedeTV!. É a maior realização profissional da minha vida voltar aos domingos e estrear no horário nobre às terças-feiras”, celebra o apresentador.

“Minha felicidade é imensa ao dizer que estou voltando ao colo do povo brasileiro. Durante cinco anos, comandei um domingo repleto de alegria e emoção, um domingo dedicado ao povo. Agora, esse domingo estará de volta na tela da RedeTV!. O brasileiro vai se emocionar novamente com suas histórias, poderá se ver na televisão com o Geraldo do povo”, completa.

“Isso sem contar com o enorme desafio de apresentar um show de prêmios dessa empresa tão popular e respeitada, que é a Ultrafarma. Um programa que receberá revendedoras e clientes para se divertir e brincar comigo no palco. E, mais importante, o povo ganhará dinheiro no nosso Ultra Show Sidney Oliveira. São dois grandes programas, dois grandes projetos, e estou extremamente feliz”, declara o comunicador.