São José volta a realizar desfile de 7 de setembro

Após dois anos sem a solenidade da Independência, São José realiza nesta quarta-feira (7), a partir das 8h, o tradicional desfile cívico-militar, celebrando os 200 anos em que o Brasil conquistou a emancipação de Portugal.

Desfile de 7 de setembro

As atividades começam com o hasteamento de bandeiras na Avenida São José (orla do Banhado). O desfile, no mesmo local, acontece às 9h.

Neste ano, participam representantes e bandas das forças de segurança pública, Fundhas, Cephas, Senai, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, igrejas, Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Educação e Cidadania, .

Haverá sonorização e sinalização em toda a extensão do desfile, além de ambulâncias para atendimentos de emergência, área reservada para pessoas com deficiência e banheiros químicos à disposição da população.

Vias interditadas

Na quarta-feira, a partir das 6h30, serão interditadas a Avenida São José e a Rua Humaitá, sendo permitido o acesso apenas para moradores e veículos de autoridades. Todas as vias e acessos serão liberados após o término do desfile, previsto para 12h.