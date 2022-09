Aplicações de Marketing Digital Para Todos os Tipos de Negócio

Um Negócio Rentável

Os negócios, para serem bem-sucedidos, têm de cumprir dois critérios fundamentais: dispor de produtos que sejam vendáveis e de alcançar as pessoas que os podem comprar.

O primeiro irá depender da qualidade dos produtos e serviços que a empresa vende e não será o tópico que aqui trataremos neste artigo.

O segundo, porém, depende de um conjunto de práticas e procedimentos em constante mutação e evolução, que têm vindo a se alterar significativamente nos últimos anos devido às inovações tecnológicas galopantes e disruptivas. Estas novas soluções produzem autênticos milagres digitais, ao alcançar um número virtualmente infinito de potenciais clientes.

Neste sentido, existe uma série de aplicações de marketing digital que são absolutamente cruciais para cumprir esse desígnio. Assim, trataremos de analisar as mais úteis e conhecidas, bem como de analisar suas funcionalidades e objetivos principais.

Plataformas de Criação de Sites

Muito destacada face às restantes, as soluções de criação de sites e lojas online através modelos de site personalizáveis são fundamentais para qualquer negócio online. Em primeiro lugar, porque funcionam como uma verdadeira loja: expõem os produtos e permitem a integração de gateways de pagamento para proceder às vendas.

As plataformas de criação instantânea de sites e lojas online são uma inovação relativamente recente, mas que já revolucionou todo o panorama do comércio eletrônico. É uma solução descomplicada, económica e rápida, em claro contraste com as soluções demoradas e dispendiosas do passado, que obrigavam a complicados conhecimentos de programação e à construção do site de raiz.

Qualquer negócio online não é verdadeiramente eficaz e lucrativo até criar um site próprio com loja digital, uma vez que este funciona como destino final de todas as ações de marketing.

Optimização SEO

Uma das mais eficientes formas de trazer clientes para o site é dotar o site de textos otimizados com técnicas Search Engine Optimization. Falamos de adaptar o conteúdo escrito do site aos termos e expressões de pesquisa mais utilizados pelos potenciais clientes nos buscadores, de forma a haver uma correspondência entre ambos e, consequentemente, a levar esses internautas para o site. Tudo isto de forma totalmente gratuita.

Deste modo, os proprietários da loja online devem proceder a uma aturada pesquisa sobre os termos mais populares utilizados para encontrar produtos semelhantes aos seus, desviando os consumidores dos sites concorrentes para o seu.

Para tal, existem uma série de aplicações que coligem e indicam, com base em milhares de dados de pesquisas anteriores, quais os melhores e mais utilizados termos e expressões que se encaixam no perfil dos produtos ou serviços vendidos, como o Google Search Console.

Redes Sociais

Absolutamente obrigatória para qualquer plano de marketing digital, a presença nas redes sociais garante aos negócios online uma série de oportunidades para a expansão do negócio.

Em primeiro lugar, oferece visibilidade, que é tudo, hoje em dia. Seja através da exposição de produtos por foto e vídeo, do contar de histórias de sucesso de outros clientes, das parcerias com influencers, usufruindo de suas redes massivas de seguidores, da oferta de produtos através de giveaways ou de muitos outros, as redes sociais oferecem às marcas níveis de exposição e publicidade nunca antes vistos.

Em segundo lugar, conferem credibilidade. As redes sociais são um poderoso instrumento de afirmação de marcas novas, desconhecidas do grande público, que pode ficar receoso de comprar a empresas sem provas dadas. A partilha de histórias de sucesso de vendas a outros internautas, bem como a utilização por figuras públicas dos produtos da marca recém-criada, ajudam a criar uma relação e um estatuto de confiança perante os novos consumidores.

Campanhas de Marketing Digital

Outra das mais poderosas formas de promover negócios online é recorrer às funções de campanha de motores de busca, como o Google, e das plataformas das redes sociais. Estas plataformas, através de seus sofisticados e avançados sistemas de recolha de dados, conseguem fazer a correspondência entre os internautas que procuram produtos semelhantes aos que a sua loja online oferece e o seu site, de modo a aumentar, em muito, as hipóteses de venda.

Neste tipo de campanha, deve ser definido um valor diário que, quanto mais alto for, trará naturalmente mais visitantes ao site. A vantagem deste tipo de campanhas é que é possível dirigir as campanhas a um determinado perfil de internauta, mais suscetível a adquirir os produtos ou serviços da loja, aumentando a eficiência da campanha e os subsequentes lucros.

Conclusão

Vender online é hoje muito mais fácil e barato do que era antigamente. Existem hoje uma série de aplicações, todas fáceis e intuitivas de usar, que se revelam muito úteis e eficazes ajudando os empresários a vender online, a promover seus produtos e a aumentar exponencialmente seus lucros.

A utilização combinada deste tipo de ferramentas é o segredo para todos os tipos de negócio online que queiram florescer e aumentar seus lucros. E a melhor notícia de todas é que estão todas completamente democratizadas: nem são excessivamente dispendiosas nem são necessários conhecimentos de programação. O futuro já chegou e é para todos.

Imagem de Prodeep Ahmeed por Pixabay