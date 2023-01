Bem Brasil “invade” litoral paulista com ativações de Verão

Até 27 de fevereiro estão programadas ações de experiência de marca e relacionamento com o consumidor final, trade e varejo em 14 Estados

A Bem Brasil Alimentos, indústria líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no mercado nacional, começa o verão 2022/2023 com uma grande campanha 360º, com ações para o público final, varejo e trade de todo o País. A marca vai “invadir” as principais praias do litoral Norte e Sul de SP, com ativações em regiões turísticas, levando experiências únicas para o consumidor final, além de promover ações de relacionamento nos pontos de venda do varejo e foodservice.

A campanha “Sabor de Verão” acontece de 28 de dezembro a 27 de fevereiro tem um foco estratégico de reforçar a experiência e a visibilidade dos produtos mais vendidos (e queridos) do portfólio da empresa, especialmente nesta época de maior consumo fora do lar por conta das férias de verão. “Nosso mix tem mais de 20 produtos voltados para foodservice e varejo, e atende a todos os perfis de públicos e momentos de consumo. Nada melhor do que estarmos ainda mais próximos dos nossos consumidores e clientes nesta época de maior movimento em praias, bares e restaurantes”, destaca Flávia Naves, responsável pelo Marketing, Experiência do Cliente e Trade Marketing da Bem Brasil Alimentos.

Líder isolada em penetração da batata frita pré-congelada nos lares brasileiros e reconhecida no mercado pela qualidade de seus produtos, a Bem Brasil detém 50% de share (dados Estatexport) e apresenta o maior índice de frequência de compras nos supermercados, de acordo com a Kantar. Durante a campanha, a marca estará presente em 14 estados, em regiões litorâneas e de veraneio bastante procuradas no verão brasileiro, além do litoral paulista, como: Fortaleza/Jericoacoara (CE), Natal (RN), Porto de Galinhas (Ipojuca/PE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Seguro (BA) Rio de Janeiro (RJ), região dos Lagos (RJ), Camboriú e Florianópolis (SC), Caldas Novas (GO), Matinhos e Caiobá (PR), Bonito (MS), Guarapari (ES) e Lago de Palmas (TO).

Ativações para o consumidor final

A Bem Brasil realizará ações de live marketing (experiência de marca) com bikes outdoor e buggys nas praias autorizadas pelas prefeituras locais, com comunicação visual da marca. Nas “invasões”, promotores da Bem Brasil vão divulgar a campanha em bicicletas e buggies, distribuindo brindes, trazendo curiosidades sobre a batata frita e promovendo os pontos de venda da Bem Brasil na região. Quem participar da ação poderá ganhar brindes como porta-lata, boné, bolsa de praia, chaveiro abridor, squeeze e bolas. Além disso, a Bem Brasil surpreenderá com aviões que vão sobrevoar algumas das praias participantes da campanha (Litoral Sul e Norte de SP, Rio de Janeiro e Região dos Lagos/RJ), levando mensagens divertidas sobre a Bem Brasil e batata frita.

“As praias e regiões turísticas brasileiras atraem a população local e visitantes de outras regiões, e a batata frita está sempre presente nos petiscos. Com a nossa batata, a mais vendida e querida pelo brasileiro, vamos acrescentar um sabor especial à experiência dos consumidores durante as férias de verão”, complementa Flávia.

Mídia on e offline

Como parte da campanha, a Bem Brasil investiu na comunicação dirigida na mídia on e offline, com a divulgação nas redes sociais, veículos regionais e spots em rádios. Também serão feitas ações com influenciadores digitais no Instagram, com nomes como Matheus, do @vireiadulto; Irene, do @donaireneoficial, Paty Leda, do @sublinhando; Karina Valezin, do @dona curiosa; e Alessandra Ávila, do @lele.avila, que vão curtir o verão com as batatas fritas da Bem Brasil.

Ações no PDV

A Bem Brasil também levará o clima do verão para os pontos de vendas, que receberão todo o material de identidade visual da Bem Brasil, como displays especiais e vitrine para brindes. O objetivo é destacar a Bem Brasil nos pontos estratégicos de supermercados e lojas, e abrir espaço para ações promocionais, como a possibilidade de o consumidor ganhar brindes instantâneos, na compra de dois pacotes de Bem Brasil – um corte tradicional e um especial. Nesse caso, o cliente poderá retirar uma batata cenográfica do display, receber uma senha e concorrer a brindes como canecas, bonés e outros itens com a identidade visual da Bem Brasil.

Foodservice

Para os clientes de food service, a Bem Brasil vai distribuir brindes e materiais com informação para restaurantes e outros estabelecimentos parceiros, para estimular o consumo de batatas-fritas da Bem Brasil e apoiar o comércio nas vendas no período – entre os itens estão bonés, aventais, bowls e porta-guardanapos.

Bem Brasil

A Bem Brasil Alimentos, indústria 100% brasileira de batatas pré-fritas congeladas, atua no mercado há 16 anos, sendo pioneira na atividade. A marca é líder isolada em penetração da batata pré-frita congelada nos lares brasileiros – detém um share de 50%, conforme pesquisa Estatexport – e apresenta o maior índice de frequência de compras nos supermercados, de acordo com a consultoria Kantar. A companhia conta com duas unidades fabris no Triângulo Mineiro: uma em Araxá e a outra no município de Perdizes, que geram mais de 1.200 empregos diretos e 4 mil indiretos. A capacidade produtiva da empresa é de 500 mil toneladas de produtos por ano, podendo atender até 55% da demanda nacional.

Seu mix contempla mais de 20 produtos voltados para food service e varejo nacional. Além de contar com o reconhecimento do mercado pela qualidade de seus produtos, ao longo dos anos, a Bem Brasil conquistou diversos prêmios pela sua excelência em segurança de alimentos e gestão de pessoas. A empresa prima pela sustentabilidade, com uma atuação focada na responsabilidade socioambiental e na governança corporativa, o que também já rendeu diversas certificações, entre elas o Selo Mais Integridade 2021 e o certificado internacional de gestão ambiental ISO 14001.