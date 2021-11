Caravana com 12 VLPs chega a São José

São José dos Campos acordou mais moderna e inteligente neste domingo (7). O futuro chegou mais cedo e sem fazer barulho.

Esperados para dezembro, os VLPs que percorrerão a Linha Verde em breve, já estão na cidade. A caravana de 12 Veículos Leves sobre Pneus articulados e 100% elétricos chegou às 9h30 deste domingo, passou pelo Arco da Inovação e outras importantes vias da cidade.

BYD

Entregues pela BYD, empresa que venceu a licitação para a produção dos veículos, em breve eles irão compor a frota do novo transporte público de São José.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Com os modernos VLP’s comprados pela Prefeitura, o sistema de mobilidade da cidade nunca mais será o mesmo. Eles têm propulsão elétrica, não emitem gases nocivos, são mais econômicos, com menor custo de manutenção e melhor desempenho.

VLPs

Os VLPs de São José têm o primeiro sistema urbano de transporte público do país com tecnologias de biossegurança, exigidas pela Prefeitura no projeto –um sistema UV-C de desinfecção do ar instalado no ar-condicionado, acabamento com aditivos antimicrobianos nas poltronas, balaústres e pega-mãos.

Conforto

O conforto é uma das características do VLP. As poltronas são estofadas com apoio de cabeça e entradas USB. Cada veículos tem capacidade para 168 passageiros, com acesso e espaços para cadeirantes.

As portas contam com vão livre nos conceitos widedoor e slidedoor, facilitando o embarque e desembarque de passageiros, além de um sistema que evita que elas fechem quando há qualquer movimento próximo.

Para maior segurança dos usuários, os veículos têm seis câmeras de alta definição, duas delas com infravermelho.

Autonomia

O VLP tem 22 metros de comprimento, baterias de fosfato ferro lítio, com autonomia de até 250 km com uma carga completa de três horas. A iluminação externa terá faróis em full led.

Os espelhos retrovisores foram substituídos por duas câmeras de alta definição, que cobrem um campo de visão maior e permitem que o motorista vejam pontos cegos e tenha facilidade de manobra, aumentando a segurança no trânsito.

Linha Verde

Em março, mais de um milhão de pessoas conheceram o VLP em São José, quando o modelo esteve na cidade para visitação e em tour virtual.