96ª Corrida Internacional de São Silvestre ganha mais uma opção de inscrição

A expectativa e ansiedade são muito grandes pela realização da 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro. Com o avanço da plano de vacinação na Capital paulista, o retorno da principal corrida de rua da América Latina anima os amantes da modalidade no mundo inteiro. Para colaborar com a preparação dos atletas, a organização da prova oferece, de 12 de julho e até 30 de setembro, mais uma opção de inscrição: o Treinão Virtual sem a necessidade de estar confirmado na prova presencial.

O Treinão Virtual é um evento motivacional e sem fins competitivos ou divulgação de resultados, e que tem taxa de R$ 140,00. Para participar, o atleta pode escolher uma das distâncias – 5km, 10km ou 15km – e realizar o percurso no dia, local e hora que preferir dentro do período estipulado. Na esteira, no parque, com amigos ou sozinho, a escolha é de cada um, sempre levando em consideração os protocolos de saúde e com o objetivo de se divertir.

O participante ainda poderá registrar o percurso com aplicativos de corrida ou com uma foto do equipamento do painel da esteira, por exemplo, e publicar em suas redes sociais com a “hashtag” #treinaovirtualsaosilvestre. Também há a opção de impressão do certificado de participante do Treinão Virtual no site www.saosilvestre.com.br, na área do atleta.

Com relação ao kit do Treinão Virtual, o mesmo será enviado para o endereço informado no preenchimento do cadastro de inscrição. Detalhes sobre o envio poderão ser obtidas no site oficial. As inscrições para a prova presencial continuam abertas e pode ser feita no site oficial: www.saosilvestre.com.br.

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom.