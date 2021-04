Dia Mundial de Combate ao Câncer é momento para repensar as escolhas

Comemorado em 8 de abril, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, é uma data dedicada à conscientização sobre os cuidados de prevenção à doença.

Entre os principais fatores para prevenir o câncer estão: manter um estilo de vida saudável, ter uma alimentação balanceada, controlar o peso, praticar atividades físicas e não fumar. Mas o que fazer quando se descobre um câncer?

Para muitas pessoas, além de iniciar o mais rapidamente possível o tratamento, uma mudança radical no estilo de vida pode gerar frutos positivos e revelar uma força até então desconhecida. Esse foi o caso da artista plástica Natali de Paula que, em 2015, quanto tinha 30 anos, descobriu um câncer de mama.

Dia Mundial de Combate ao Câncer

“Na época, eu me sentia no auge da carreira. Apesar do susto de descobrir o câncer, do medo de morrer e todas as coisas que vem no pacote do tratamento, minha vida se transformou. Me redescobri na área profissional com um dom que nem eu sabia que tinha e conheci pessoas incríveis. Hoje, a arte que foi meu hobby para superar a doença virou uma profissão que não me vejo mais sem”, conta.

Segundo a psicóloga do IOV, Ana Eliza Sakakibara, o paciente oncológico vivencia vários momentos de luto com a perda da saúde, de papeis sociais que exercia na família e no trabalho, bem como com as mudanças do corpo, mas com apoio multidisciplinar ele pode encontrar o equilíbrio e seguir.

“As dificuldades e os sofrimentos proporcionam momentos de reflexão e mudanças. Aprendemos com eles e nos tornamos mais resilientes, nos reerguemos, crescemos e até mesmo ficamos mais fortes”, afirma.

Foi exatamente o que aconteceu com a Natali, todas as transformações do combate ao câncer a deixaram mais forte e realizada.

“Perdi os dois seios, ganhei o céu de oportunidades e uma nova perspectiva de vida com qualidade, alegria e muitas realizações. Não foi fácil passar por tudo, quimioterapia, radioterapia, mastectomia bilateral, inúmeras sessões de fisioterapia e todas as incertezas, perdas de amigas de destino, mas creio que minhas páginas da vida foram reescritas para que eu pudesse levar esperança e o exemplo de que tudo passa. Graças a Deus estou aqui para falar o quanto sou grata e feliz por uma nova vida, que mudou para melhor em tudo”, conclui.