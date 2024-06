Provedor da Santa Casa de São José dos Campos é homenageado com medalha ‘Mérito da Saúde’

Honraria foi recebida por Ivã Molina na Câmara Municipal da cidade na noite desta quarta-feira (19/06)

O provedor da Santa Casa de São José dos Campos, Ivã Molina, foi homenageado nesta quarta-feira (19/06) com o recebimento da medalha “Mérito da Saúde”, na Câmara Municipal. A honraria foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Roberto do Eleven, com o apoio dos demais vereadores, em reconhecimento aos serviços prestados pelo provedor à saúde da cidade.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades locais e estaduais, entre elas o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), Edson Rogatti. Também participaram da homenagem membros da mesa diretora da Santa Casa, incluindo o superintendente Paulo Amadeu e o diretor técnico Danilo Stanzani Junior. A secretária de Saúde da cidade, Margarete Carlos da Silva Correia, representou o prefeito Anderson Farias.

Com o plenário lotado de familiares, colaboradores da Santa Casa, amigos de longa data e munícipes, a homenagem contou com um discurso emocionante da esposa do provedor, Eliana Bonádio Becker Molina, que destacou o trabalho incansável, a seriedade e a simplicidade de Ivã Molina.

Em seu discurso, o provedor fez questão de ressaltar a importância de todos os colaboradores da Santa Casa para a conquista. “Essa medalha é fruto do trabalho coletivo e do compromisso de cada membro da nossa equipe. Médicos, enfermeiros, técnicos, administradores e voluntários: todos desempenham um papel fundamental na manutenção dos nossos serviços. É graças a esse empenho e dedicação que conseguimos superar desafios diários e continuar oferecendo um atendimento de qualidade”, disse.

“Esse reconhecimento renova minha motivação e meu compromisso em continuar lutando por uma saúde pública de qualidade, acessível e justa para todos. Acredito firmemente que, juntos, podemos construir uma sociedade mais saudável e solidária, onde cada pessoa tenha a oportunidade de viver com mais dignidade e bem-estar”, finalizou.

