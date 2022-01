Volkswagen patrocina edição de 2022 do Rock in Rio Brasil

Patrocinadora e carro oficial do maior festival de música e entretenimento do mundo, a VW também co-patrocina o Palco Sunset

Pela quarta vez a marca patrocina o Rock in Rio

A Volkswagen do Brasil anuncia patrocínio ao Rock in Rio Brasil 2022, o maior festival de música e entretenimento do mundo. Esta é a quarta vez – edições 2011, 2013 e 2015 – que a VW é a patrocinadora e o carro oficial do evento e, este ano, também é co-patrocinadora do Palco Sunset.

Roger Corassa, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil

“O público jovem, os artistas renomados, a interação digital e todo o engajamento gerado pelo Rock in Rio permitem uma sinergia com a estratégia que adotamos aqui no Brasil. É uma excelente oportunidade de experiências com a marca que vamos proporcionar aos nossos clientes e participantes do festival”, destaca Roger Corassa, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

“Por um mundo melhor”

A tradicional cultura do evento fundamentada na premissa “Por um mundo melhor”, bem como a certificação da norma internacional ISO 20121 no âmbito da gestão sustentável e o cumprimento destas diretrizes para esta edição atual, estão alinhados com a estratégia Way To Zero, meta global da marca de tornar o seu negócio neutro em carbono em todo o mundo até 2050.

Rock in Rio Brasil 2022

Além da exposição de sua marca nas ativações que antecedem o evento, a Volkswagen também contará com um espaço exclusivo para ações de relacionamento na área VIP da Cidade do Rock, bem como um estande próximo ao Palco Mundo para ativações com os visitantes do evento.

Nesta edição, a VW também é co-patrocinadora do Palco Sunset, que conta com o line-up confirmado com os artistas: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro); Avril Lavigne (9 de setembro); CeeLo Green (10 de setembro); Ludmilla e Macy Gray (11 de setembro).