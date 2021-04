São José será certificada como Cidade Inteligente pela ABNT

São José dos Campos será o primeiro município brasileiro a ser certificado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) como Cidade Inteligente, de acordo com três normas internacionais NBR ISO (International Organization for Standardization).

Cidade Inteligente

Apenas 79 cidades no mundo possuem essa certificação.

O processo de certificação é uma iniciativa inédita no Brasil e está sendo desenvolvido pela ABNT em associação com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, complexo de inovação e empreendedorismo criado e apoiado pela prefeitura.

São José dos Campos

São José faz parte do projeto piloto de certificação e será a cidade onde a metodologia será testada e ajustada nos próximos meses.

A parceria prevê que o Parque Tecnológico e a ABNT atuem em conjunto na certificação nacional para cidades inteligentes, consolidando a aplicação das normas ISO.

Com o processo de certificação, gestores públicos terão acesso a dados padronizados e auditados por organismo independente, que serão usados para orientar decisões de gestão e planejamento.

O processo de certificação pode ajudar também as cidades a atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico com dados comparativos globais, medir o desenvolvimento urbano sustentável, informar os investimentos em infraestrutura com resultados mensuráveis, medir a gestão de desempenho de serviços urbanos e qualidade de vida ao longo do tempo, facilitando a troca de informações e projetos.

Para fazer parte da metodologia da certificação, a Smart Frees -consultoria especializada em cidades inteligentes- realizou um diagnóstico prévio de São José dos Campos, avaliando os projetos e soluções aplicadas no município.

Na avaliação prévia, a cidade obteve conformidade preliminar elevada em relação aos requisitos constantes nas três normas ISO.

Cidade Inteligente

São José dos Campos investe em tecnologia para melhorar a vida das pessoas, garantindo o desenvolvimento econômico e social da cidade, promovendo a inclusão, a aproximação e conectividade dos moradores.

O conceito de Cidade Inteligente está presente em todas as áreas da gestão pública, como saúde, educação, mobilidade urbana e segurança pública.

Entre as iniciativas estão o Centro de Segurança e Inteligência, com a instalação de 1.000 novas câmeras com reconhecimento facial, a Linha Verde, corredor sustentável de transporte público, monitoramento por satélite de todo o território municipal, 100% da frota da Guarda Municipal equipada com carros elétricos, consulta de medicamentos pela internet, instalação de lâmpadas de LED em toda a cidade, incluindo a zona rural.

Metodologia

A metodologia leva em consideração um total de 259 indicadores presentes nas três normas ISO: 37.120, 37.122 e 37.123.

Partindo do conceito de cidades e comunidades sustentáveis, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), as três normas tratam de temas específicos.

São avaliados os indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, indicadores de cidades inteligentes e indicadores de cidades resilientes, com ações e desenvolvimento perenes.

De acordo com Mário William Esper, presidente da ABNT, as cidades necessitam de indicadores padronizados, consistentes e que possam ser comparáveis para mensurar seu desempenho.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

“A ABNT participou de maneira ativa na elaboração e disseminação das normas NBR ISO e está desenvolvendo, em parceria com o Parque Tecnológico e com a Prefeitura de São José dos Campos, a primeira certificação nacional para cidades inteligentes, garantindo um processo totalmente independente de qualquer setor público ou privado”, afirma Esper.

A ABNT é uma associação civil sem fins lucrativos fundada em 1940, considerada de utilidade pública pela lei 4150/6. É membro fundador da International Organization for Standarlization, sendo sua representante exclusiva no Brasil. Em sua trajetória de mais de 80 anos, a ABNT responde pela elaboração e o fomento de normas técnicas para os diversos setores da sociedade.

Como organismo certificador acreditado pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, a ABNT possui credibilidade para realizar certificações em todo o território nacional, atendendo aos diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. O processo de certificação é conduzido por uma entidade de terceira parte, totalmente independente de setor público ou privado.

CSI (Centro de Segurança e Inteligência) monitora toda a cidade – Foto: Adenir Britto/PMSJC