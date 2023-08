Rebeca Menezes inaugura em São José

Loja conceito com curadoria de luxo inaugura no Open Mall Aquárius com moda masculina e feminina

Após um ano de sucesso com a sua primeira loja conceito em Taubaté, a marca Rebeca Menezes chega em São José dos Campos. A segunda unidade, com 320m2, está localizada no Open Mall Aquárius, e conta uma curadoria impecável de marcas de luxo para homens e mulheres, reunindo um mix de marcas selecionadas do que há de mais atual na moda nacional e internacional, com muita qualidade e sofisticação.

Foto: Denise Rocha

Rebeca Menezes

A loja leva o nome da sua idealizadora, Rebeca Menezes, que uniu a moda ao empreendedorismo. Por trás desse sonho, sempre existiu propósito, amor, conhecimento e muita coragem para inovar. “Moda para nós é comportamento e, por isso, nossas lojas contam com peças para diferentes idades e estilos, com marcas que proporcionam o conceito completo de vestuário, acessórios e sapatos”, conta Rebeca.

Quem assina o projeto da loja em São José dos Campos é a Designer Ana Paula Barbosa, que trouxe um ambiente vibrante e sofisticado, cheio de detalhes e proporcionando uma experiência única para os clientes.

Quem visitar a loja, encontrará marcas como PatBo, Agilita, Cecilia Prado, Cori, NXT LVL, Aleha, Iorane, Adriana Degreas, Paula Torres, Diesel, Maria Dolores, La Gea, Andreza Chagas, Oficina Reserva, e muito mais.A inauguração, assinada por Carol Ávila, aconteceu nos dias 16 e 17, com coquetel para clientes e convidados.

Foto: Denise Rocha