São José inova com ‘Cidade da Educação’

A Educação municipal dá um passo importante a partir desta segunda-feira (13) com a criação da Cidade da Educação, complexo inovador que irá consolidar a gestão educacional para oferecer cada vez mais um ensino de excelência na rede municipal.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou investimentos de mais de R$ 250 milhões em novas escolas, reforma, modernização e novos prédios da Educação, além da conclusão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e a pintura em 29 unidades escolares.

No início do próximo ano letivo, a partir de fevereiro de 2022, três novas escolas estarão abertas para receber alunos, professores e profissionais da Educação. As novas escolas são: Emef Profª Luiza Maria Cavalcanti Guratti (Setville), Cedin Profª Ana Maria Arruda Pereira (Jd. São José) e a Emef Profª Terezinha Araújo (Santa Hermínia).

Cidade da Educação

O projeto visa unificar os departamentos, programas e projetos da Secretaria de Educação e Cidadania nos novos espaços, fomentando a inovação para tornar São José dos Campos uma referência mundial em inovação educacional.

A Cidade da Educação terá um Hub de Inovação na Educação: espaço voltado para soluções educacionais inovadoras que irão melhorar a qualidade do ensino por meio de parcerias, projetos e soluções inovadoras na Educação.

A mudança da nova sede da Educação deve acontecer ao longo do ano de 2022. O complexo educacional fica no Residencial Flamboyant. No espaço da atual sede da Secretaria de Educação e Cidadania, na Vila Industrial, será a nova UBS da Vila Industrial e a nova sede da Guarda Civil Municipal.

Dados:

✓Área total: 42.388,55 m²

✓ Área construída: 10.794,61 m²

✓ Para mais de 570 funcionários

✓ Estacionamento para mais de 300 veículos

✓ 150 câmeras de monitoramento

✓ 46 equipamentos de ar condicionado

✓ Infraestrutura de rede completa

✓ Nova sede do Programa Decolar, do CITE (Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais) e do CEDEMP (Centro de Educação Empreendedora) e Hub de Inovação.

Mais Investimentos

Construção de cinco novas unidades escolares:

o EFETI Dom Pedro de Alcântara – Conjunto D. Pedro I

o CEDIN Campo dos Alemães

o CEDIN Altos da Vila Paiva – Altos da Vila Paiva

o EMEF do Jd. Bandeirantes

o EFETI do bairro Bosque dos Ipês

Modernização de seis unidades escolares:

o EMEF Ana Berling de Macedo – Alto da Ponte

o EMEF Profª Mariana Teixeira Cornélio – Vl. Dirce

o EMEF Profª Áurea Cantinho Rodrigues – Jd. Oswaldo Cruz

o EMEF Profª Maria Augusta Moreira da Costa – Jd. Uirá.

o EMEF Prof. Possidônio Salles – Jd. Americano

o EMEF Profª Mercedes Carnevalli Klein – Jd. Satélite

Reforma de três escolas, com prioridade ao sistema de drenagem:

o EMEI Torataro Takitani – Jd. Vale do Sol

o IMI Profª Maria de Lourdes Constantino – Pq. Novo Horizonte

o IMI Profª Anjela Maria de Souza Alves – Jd. Morumbi