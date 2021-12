São José dos Campos ganha viaturas para patrulhar zona rural

São José dos Campos recebeu três viaturas na última sexta-feira (10) do programa Agro SP+Seguro, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, para ampliar a segurança na zona rural da cidade.

Um dos veículos vai ficar no distrito de São Francisco Xavier e os outros dois serão usados no patrulhamento dos bairros mais distantes da área urbana de São José, complementando as atividades de segurança em todo o município.

São caminhonetes 4 x 4 a diesel turbo, cabine dupla, com giroflex e tecnologias GPS e rádio comunicador.

Os veículos serão usados pela Secretaria de Proteção ao Cidadão no patrulhamento feito pela GCM (Guarda Civil Municipal) e pela Atividade Delegada.

Agro SP+Seguro