São José dos Campos teve final de semana com muito rugby

Neste final de semana, 11 e 12, a cidade São José dos Campos sediou o Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens 2021, a competição foi realizada no Estádio Martins Pereira e reuniu e as melhores equipes de Sevens masculina e feminina do país. Entre as mulheres, a equipe Melina foi campeã, enquanto entre os homens, o Pasteur superou o São José na grande final.

No sábado, 11, foram realizadas as partidas da fase de grupos e das quartas de final. A Equipe Masculina do São José Rugby teve a melhor campanha da primeira fase ao vencer Curitiba, por 40 a 05, e Farrapos, por 32 a 0. Nas quartas de final, o time joseense reencontrou os curitibanos, em que venceu novamente, desta vez, por 33 a 0.

Já a Equipe Feminina acabou fazendo a terceira melhor campanha da fase de grupos ao vencer o Pasteur por 45 a 05 e ser superada por Niterói em 07 a 19 Na etapa seguinte da competição, as Meninas do Sanja acabaram sendo derrotas pelo Band em 05 a 15.

O domingo, 12, iniciou com dois jogos do São José. No Feminino, a equipe foi superada por Charrua, em 12 a 26, tendo que disputar o triangular para definição do 7º ao 9º colocado. Já nas semifinais do Masculino, os Caipiras superaram o Farrapos em 17 a 7, conquistando vaga na grande final do Brasileiro de Sevens, na qual os joseenses não disputavam desde 2016, ano do último título.

Após uma forte chuva que atingiu a cidade de São José dos Campos, as partidas do Brasileiro de Sevens tiveram que ser interrompidas, por cerca de uma hora. Quando os jogos retornaram, alguns confrontos tiveram que ser reagendados, desta forma, as finais foram disputadas antes de outras partidas.

Na Final Masculina, o São José encarou o Pasteur, na qual ambas as equipes estavam invictas. Os joseenses começaram a decisão melhor, inaugurando o placar com um try de Feijão, abrindo 5 a 0. Ainda na primeira etapa, o São José teve uma baixa, o experiente e capitão do time, Lucas Tanque sentiu uma lesão muscular e foi substituído.

No segundo tempo, o Pasteur cresceu no jogo e chegou ao empate em 5 a 5, ainda no começo da etapa complementar. A partida ficou franca, com as duas equipes se estudando muito, mas no final o empate permaneceu, o que levou o jogo para a prorrogação. Na primeira investida ofensiva, os paulistanos conseguiram o try derradeiro que deu o primeiro título do Brasileiro de Sevens ao Pasteur.

Logo após a final masculina, as mulheres decidiram a Taça, na qual em uma partida muito equilibrada, a equipe Melina superou Band por 5 a 0. As Meninas do São José ficaram na sétima posição ao superar o Goianos por 24 a 0 e o Pasteur, em 17 a 12.

O São José Rugby conta com o patrocínio de Poliedro Educação, DMCard, Vinac Consórcios e Sicoob Cressem. Apoio de Emercor e Tomovale. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Foto: Luis Claudio Amaral

Dias: 11 e 12 de dezembro

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Resultados – São José Rugby Sevens Feminino

São José 45×05 Pasteur

São José 07×19 Niterói

São José 05×15 Band

São José 12×26 Charrua

São José 24×00 Goianos

São José 17×12 Pasteur

Resultados – São José Rugby Sevens Masculino

São José 40×05 Curitiba

São José 32×00 Farrapos

São José 33×00 Curitiba

São José 17×07 Farrapos

São José 05×10 Pasteur

Patrocínio: Poliedro Educação | DMCard | Vinac Consórcios| Sicoob Cressem |

Apoio: Emercor | Tomovale |

Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Campos