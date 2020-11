EDP abre vagas para o Programa Jovem Aprendiz, no Vale do Paraíba

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. Durante 12 meses, os contratados participam de um curso de capacitação e qualificação de eletricista com foco na atuação em rede aérea de distribuição de energia. Pessoas interessadas poderão se inscrever até 24 de novembro, por meio do site https://www.edp.soulan.com.br/

Em linha com as diretrizes de seu Programa de Inclusão & Diversidade, a empresa destinará 50% das vagas para pessoas negras e mulheres, sempre buscando as interseccionalidades com os demais grupos de diversidade. Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas de forma online, a fim de preservar os candidatos.

O projeto é fruto de uma parceria da Companhia com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), através do Programa de Aprendizagem Industrial, que forma jovens no curso de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.

Com carga horária total de 800 horas, sendo 20 horas semanais, o programa tem cerca de doze meses de duração. Os estudantes serão contratados em regime CLT por prazo determinado, receberão salário e benefícios durante o período do curso, ganharão um certificado chancelado pelo SENAI e permanecerão no banco de talentos da EDP, podendo participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas. O início das aulas será em fevereiro de 2021.

O curso terá aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é que os participantes aprendam sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

O Programa Jovem Aprendiz será ministrado no Senai “Félix Guisard” de Taubaté, a partir de fevereiro/2021. Há 18 vagas disponíveis. Os requisitos para cursar a qualificação são os seguintes:

– Formação: Ensino Médio completo;

– Residir preferencialmente em Taubaté, Guaratinguetá, São José dos Campos ou cidades vizinhas;

– Ter nascido entre 01/01/1998 a 18/01/2003;

– Disponibilidade de horário para período integral.

A inscrição deve ser realizada pelo site da recrutadora, https://www.edp.soulan.com.br/, até 24 de novembro. O processo de seleção inclui teste de raciocínio lógico, teste prático, entrevista e avaliação psicossocial.

Vale ressaltar que a EDP oferece aos estudantes, salário, vale refeição, vale transporte e convênio médico, além de material didático, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e certificação com chancela do SENAI.

Local do curso: Senai “Félix Guisard” de Taubaté

Horário: Segunda a Sexta (20 horas semanais)

Início do curso: Fevereiro de 2021

Salário: R$ 900,00

Benefícios: Vale Refeição (R$ 344,00), Vale Transporte, Assistência Médica Sul América e Seguro de Vida

Ao final do curso receberão o certificado chancelado pelo SENAI e ficarão no banco de talentos da EDP com possibilidade de participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas.