Eve Air Mobility e Yugo assinam MoU para explorar o potencial de operações de Mobilidade Aérea Urbana no Sudeste Asiático 

A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW) e a Yugo Global Industries Pte. Ltd. (“Yugo”), uma empresa de aviação sediada em Singapura, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para estudar o potencial de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) e voos de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) no Sudeste Asiático.

A Yugo é uma rede de aviação privada com atuação global e foco especial no Sudeste Asiático, fundada por especialistas do setor para impulsionar a inovação na Mobilidade Aérea regional. A Yugo se beneficia do suporte de operadoras parceiras de Transporte Aéreo, como a PhilJets e a Helistar, duas das empresas mais influentes e consolidadas na região.

A Eve e a Yugo se concentrarão em identificar os requisitos de infraestrutura necessários para viabilizar as operações dos eVTOLs, incluindo aspectos regulatórios. Além disso, as empresas se dedicarão à análise das dimensões e capacidades dos centros de serviços e vertiportos, ao gerenciamento de operações em solo e a outras áreas que se fizerem necessárias.

“Com grande entusiasmo, iniciamos a colaboração com a Yugo para mapear e contribuir na estruturação do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana em Singapura e no Sudeste Asiático”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve. “Nosso objetivo é também identificar e definir um modelo de negócio que não só impulsione os voos de eVTOL na região, mas também promova o desenvolvimento integral do ecossistema de mobilidade”.

“Estamos convencidos de que as economias do Sudeste Asiático terão um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de eVTOL e de UAM”, disse Thierry Tea, Presidente da Yugo. “Nossa colaboração com a Eve proporcionará conhecimentos valiosos sobre os requisitos essenciais para o desenvolvimento da mobilidade aérea regional”.

A Eve tem demonstrado proatividade e compromisso na promoção da UAM na região da Ásia-Pacífico. Atualmente, a empresa está em parceria com diversos stakeholders da região, trabalhando de forma colaborativa na construção de ecossistemas e na exploração de operações futuras em diversos países.

Enquanto a Eve apoia o desenvolvimento do mercado de eVTOL no Sudeste Asiático, a infraestrutura de aviação da região está avançando rapidamente. As Filipinas estão construindo o Novo Aeroporto Internacional de Manila pela San Miguel Corporation, enquanto o Grupo OCIC está construindo o Aeroporto Internacional Techo de Phnom Penh (TIA) no Camboja, com previsão de inauguração em 2025. Para reduzir as emissões de carbono, esses novos aeroportos modernos e sustentáveis, incluindo o TIA de Phnom Penh projetado pela Foster and Partners, estão explorando estações de carregamento e rotas de voo para táxis aéreos e jatos elétricos.

Singapura tem se destacado por seu pioneirismo na implementação da indústria de UAM no Sudeste Asiático, servindo como um modelo para os países vizinhos que buscam expandir o desenvolvimento do ecossistema em suas regiões. Um exemplo é a parceria do Grupo OCIC com o Aeroporto Changi e a Singapore Airline Engineering.

Países emergentes, marcados por um ritmo acelerado de inovação e progresso, estão em uma posição favorável para aproveitar as oportunidades trazidas pelos eVTOLs – aeronaves de última geração com infraestrutura em constante evolução. Nesse cenário, a Yugo se destaca pelo seu compromisso em fomentar a inovação regional na indústria, contando com operadores do Sudeste Asiático em sua rede, como a PhilJets nas Filipinas e a Helistar no Camboja.

A Eve tem avançado no desenvolvimento de sua aeronave. A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do eVTOL em escala real, que dará sequência à campanha de testes em 2024.

Com um design de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise), que minimiza peças móveis e reduz o potencial custo de propriedade, o eVTOL da Eve possui oito rotores de elevação para auxiliar na decolagem e aterrissagem e um rotor de empuxo para cruzeiro. Com um alcance de 100 km e velocidade de 185 km/h, a aeronave da Eve atualmente lidera a indústria de UAM com 2.850 pedidos. O eVTOL da empresa está programado para entrar em serviço em 2026.

Além de desenvolver sua aeronave, a Eve proporcionará aos seus clientes acesso imediato a uma rede global de centros de serviço, com o apoio da Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. A empresa também está desenvolvendo um portifólio de soluções para apoiar seus clientes, incluindo soluções de otimização de operações de voo, gerenciamento de rede, administração de dados e monitoramento da condição dos eVTOLs.

“Parcerias e acordos como estes representam um passo fundamental para viabilizar os voos com eVTOL. Estamos entusiasmados para colaborar com a Yugo e outros stakeholders importantes neste projeto que se inicia”, afirma Bordais.

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

A Yugo é uma rede no setor de aviação privada, criada por especialistas da área, com atuação global e foco especial no Sudeste Asiático. A empresa se destaca pela robusta rede que construiu ao longo dos anos, fruto do seu crescimento nos segmentos de aviação privada, aviação geral, aviação comercial e financiamento de aviação, além da indústria de viagens. Para mais informações, acesse: www.yugoplus.com

