Vôlei Renata conquista o Campeonato Paulista 2020

O Vôlei Renata entrou para o seleto grupo de campeões paulistas de voleibol masculino da Divisão Especial. Na noite de sexta-feira (16), a equipe venceu a segunda partida do playoff final contra o EMS Taubaté Funvic, fechando a série por 2 a 0 e garantindo o título inédito para o clube. Depois de vencer em Campinas por 3 sets a 2, o jogo da volta foi na casa do adversário, no Ginásio Abaeté, e os campeões marcaram 3 sets a 1, parciais de 23/25, 25/21, 25/18 e 25/17, em 106 minutos.

Vice-campeão em 2019, quando perdeu no Golden Set em seu ginásio para o mesmo adversário, o Vôlei Renata agora premia todo o trabalho de mais de uma década do projeto em Campinas. O grupo, certamente, chegará motivado na Superliga Nacional, em novembro.

A partida de volta repetiu o confronto anterior, no dia 13/10, especialmente no primeiro set, com as duas equipes fazendo uma disputa equilibrada. O EMS Taubaté Funvic, porém, abriu uma pequena vantagem na primeira parte da série e conseguiu manter a diferença até fechar em 25/23. A segunda parcial começou igual, mas desta vez foi o Vôlei Renata que soube ter a tranquilidade para vencer por 25/21 e empatar o jogo.

A vitória deu motivação para o representante de Campinas, que passou nas duas séries seguintes a sacar muito bem, dificultar o ataque adversário, além de trabalhar bem a defesa. Por outro lado, a equipe do Vale do Paraíba passou a errar mais e não teve forçar para mudar a situação. O resultado não poderia ser outro: vitória por 25/18 e 25/17 e o título do principal torneio regional do país para o Vôlei Renata.

“Nós queríamos ganhar, não era só jogar outra final. Jogamos contra um time muito qualificado, uma comissão técnica que trabalha muito bem, mas cumprimos nosso objetivo. O time jogou muito bem nas duas partidas, com uma ideia clara do que nós queríamos e podíamos jogar. É um dia especial. Fizemos algo mais importante que ganhar o Paulista. Temos uma ideia de trabalho, de como o time joga. Isso pra mim é o mais importante”, comenta o técnico campeão Horácio Dileo.

Vôlei Renata

O Vôlei Renata, do técnico Horácio Dileo, começou o jogo com González, Vissotto, Temponi, Vaccari, Michel, Barreto e Bello (líbero). Entraram – Cristiano, Angellus, Otávio e Renan. Já o EMS Taubaté Funvic, do técnico Javier Weber, iniciou com Rapha, Douglas Souza, Maurício Borges, Lucão, Maurício Souza, Gabriel Cândido e Thales como líbero. Entraram ao longo do jogo Bruno Rezende, Felipe Roque, Fabiano, João Franck e João Rafael.

Semifinais

06/10 – Terça – 21h30 – Taubaté – Ginásio Abaeté

EMS Taubaté Funvic 3 x 0 Vedacit Vôlei Guarulhos

07/10 – Quarta – Campinas – Ginásio do Taquaral

Vôlei Renata 3 x 0 Voleibol UM Itapetininga

09/10 – Sexta – 19h30 – Taubaté – Ginásio Abaeté –

EMS Taubaté Funvic 3 x 0 Vedacit Vôlei Guarulhos

10/10 – Sábado – 21h30 – Campinas – Ginásio do Taquaral

Vôlei Renata 3 x 0 Voleibol UM Itapetininga

Finais

13/10. Terça – 21h30 – Campinas – Ginásio do Taquaral

Vôlei Renata 3 x 2 EMS Taubaté Funvic

16/10 – Sexta – 21h30 – Taubaté – Ginásio Abaeté

EMS Taubaté Funvic 1 x 3 Vôlei Renata

Campeonato Paulista Adulto de Voleibol, Divisão Especial

O Campeonato Paulista Adulto de Voleibol, Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação Paulista de Volleyball.

