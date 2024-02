Hyundai Mobis apresenta novos suportes para bicicletas

Acessórios são indispensáveis para o transporte de até três bicicletas com segurança

Modelos de teto ou engate traseiro podem ser instalados em veículos Hyundai ou de outras marcas.

Suportes trazem praticidade e segurança para o transporte de até três bicicletas.

Acessórios estão disponíveis para venda e instalação nas concessionárias HMB de todo o país.

A Hyundai Mobis disponibilizou cinco modelos de suportes para bicicletas compatíveis com os veículos Hyundai. Os acessórios, desenvolvidos em parceria com a Thule, são indispensáveis para ciclistas que precisam transportar as bicicletas com praticidade e segurança.

Antes de decidir o destino das pedaladas, a escolha do suporte faz grande diferença e deve ser adequada ao modelo do carro, e ao número de bicicletas que precisam ser transportadas.

Os modelos disponíveis, de teto ou engate traseiro, trazem uma tecnologia com material resistente e leve, aprovados por todos os testes de aplicabilidade e durabilidade exigidos pela Hyundai Mobis. Oferecidos nas concessionárias HMB desde dezembro do ano passado, os clientes poderão escolher entre os modelos de suporte: de teto para 1 bicicleta (Expert, Free Ride e Up Ride) ou de engate traseiro (Euro Ride e Easy Fold XT) que pode carregar até 3 bicicletas.

Entre as vantagens em investir neste acessório, estão a facilidade no transporte, liberação de espaço interno para passageiros e bagagens, transporte de uma ou mais bikes proporcionando menor desgaste e ainda, permite o acesso livre ao porta-malas.

Os suportes instalados nas concessionárias Hyundai têm garantia de 12 meses.

Hyundai Mobis Brasil

Fundada em 1 de julho de 1977, a Hyundai Mobis é uma empresa do Grupo Hyundai, que fabrica peças automotivas com sede em Seul, Coreia do Sul. Ao oferecer produtos, tecnologias e serviços de alta qualidade, a Hyundai Mobis fortaleceu sua posição no setor de peças automotivas para se tornar o sexto maior fornecedor global de peças automotivas em 2023. Atualmente, a Hyundai Mobis conta com mais de 30.000 colaboradores, sendo que mais de dois terços desse total se encontra fora da Coreia, nas filiais ao redor do mundo. No Brasil, a Hyundai Mobis teve sua planta estabelecida no ano de 2012 no Parque Automotivo de Piracicaba (SP), iniciando suas atividades em setembro do mesmo ano. Com mais de 600 funcionários, a Hyundai Mobis possui três unidades operacionais e uma administrativa no País.

Visite o site institucional (www.hyundaimobis.com.br) e as nossas redes sociais: Facebook (www.facebook.com/hyundaimobis), Instagram (www.instagram.com/hyundaimobisbr), YouTube (www.youtube.com/@hyundaimobisbr) e LinkedIn (www.linkedin.com/company/hyundai-mobis/).

Hyundai Motor Brasil/Hyundai Motor Central & South Americas

A Hyundai Motor Brasil está presente no país desde 2012, quando inaugurou sua fábrica em Piracicaba (SP). Com 3,2 mil colaboradores, é responsável pela fabricação e comercialização da família de veículos compactos HB20 e do SUV compacto Creta. A partir do Brasil, a marca coordena as operações comerciais para a região das Américas Central e do Sul e exporta para países vizinhos, como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Para saber mais sobre a Hyundai e seus produtos no Brasil, acesse www.hyundai.com.br.

Acompanhe também o dia a dia da marca nas redes sociais: Facebook (www.facebook.com/hyundaibr), Instagram (www.instagram.com/hyundaibr) e LinkedIn (www.linkedin.com/company/hyundai-motor-brasil/mycompany), e no YouTube (www.youtube.com/hyundaibr).

Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com cerca de 120 mil funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade em todo o mundo. Com base na visão da marca “Progresso para a Humanidade”, a Hyundai Motor está acelerando sua transformação em um provedor de soluções de mobilidade inteligente. A empresa investe em tecnologias avançadas, como robótica e Mobilidade Aérea Avançada (AAM) para trazer soluções revolucionárias, enquanto busca por inovação aberta para desenvolver futuros serviços de mobilidade. À procura de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai continuará empregando seus esforços para introduzir veículos de emissão zero equipados com a mais alta tecnologia em eletrificação, liderando a indústria de células de combustível de hidrogênio. Mais informações sobre a Hyundai Motor Company e seus produtos podem ser encontradas em worldwide.hyundai.com ou globalpr.hyundai.com.