Rádio Bandeirantes e BandNews FM transmitem estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes

Jogo contra o Tigres, do México, acontece neste domingo, às 15h, no estádio Education City, em Doha

As equipes de esportes da Rádio Bandeirantes e da BandNews FM transmitem a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, no Catar, neste domingo (7), às 15h (horário de Brasília). A Rádio Bandeirantes preparou um fim de semana com dedicação total ao jogo do time paulista contra o Tigres, do México, que acontece no estádio Education City, em Doha.

Rádio Bandeirantes

No sábado, às 13h, João Paulo Cappellanes apresenta uma edição especial do Mundo dos Esportes, com entrevistas, debates e a participação do correspondente Tiago Levi direto do país do Oriente Médio.

Já o Domingo Esportivo, sob comando do Milton Neves, às 9h, vai esquentar as horas que antecedem a partida com a presença de toda equipe de esportes. A Jornada Esportiva começa às 14h, com apresentação de José Luiz Datena e Ricardo Capriotti. Quando a bola rolar, Ulisses Costa narra o confronto, com os comentários de Datena e Neto, e reportagens de Vinicius Bueno e Paulo do Valle.

Palmeiras no Mundial de Clubes

Depois do jogo, o Terceiro Tempo irá analisar o desempenho do Verdão, com muito debate, polêmica e participação dos ouvintes.

BandNews FM

Já a BandNews FM fará uma cobertura especial no domingo, das 14h às 18h. A partir das 15h, o embate será narrado por Marcelo do Ó, com comentários de Bruno Camarão e reportagens de Arthur Covre.