Dia Internacional do Voluntário: por que fazer parte dessa causa é importante para você

Todos(as) têm um papel importante na construção de uma sociedade melhor. Unindo espírito colaborativo, solidariedade e vontade de fazer a diferença, o voluntariado é uma excelente forma de ser agente transformador e protagonista da mudança. Essa é uma atividade que garante trocas genuínas, na qual ambos os lados saem ganhando.

Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano, com mais de 20 anos de experiência na área de Desenvolvimento Social, Sustentabilidade e Voluntariado Empresarial, acredita que ser voluntário(a) é uma forma de inspirar e transformar a sociedade. Neste Dia Internacional do Voluntário, a coordenadora traz uma lista apresentando as vantagens de se voluntariar a uma causa:

1.Para as pessoas que participaram da Pesquisa de Voluntariado no Brasil 2021, apoiada pela Suzano e realizada pelo Datafolha em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS) e outras empresas, o que move os voluntários é, majoritariamente, a solidariedade e a vontade de ajudar o próximo.

2.A colaboração para a construção de uma sociedade melhor e mais justa, ajudando a combater as desigualdades e gerando oportunidades para públicos diversos, contribuindo diretamente para o exercício da cidadania.

3.O voluntariado é uma oportunidade de contribuir para o processo de desenvolvimento de soft e hard skills, ou seja, competências e habilidades técnicas e emocionais.

4.Desenvolve a habilidade de se comunicar melhor e amplia sua rede de relacionamento.

5.É uma oportunidade de desenvolver competências de planejamento, empatia, persuasão, liderança, proatividade e criatividade para resolução de problemas.

6.Maior desenvoltura para lidar com diferentes situações. Possivelmente, você terá de lidar com situações adversas e com as quais nunca tinha se deparado antes das ações voluntárias. Essa postura será determinante para aprender coisas novas e superar os desafios da vida.

7.O trabalho voluntário pode contribuir em temas relevantes, como a igualdade de gênero, a cultura de paz, a erradicação da pobreza e da fome, melhoria da educação, contribuindo com a agenda das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU.

8.O trabalho voluntário também pode ampliar a sua rede de contatos, desenvolvendo o seu networking. Os locais de voluntariado trabalham com pessoas que atuam em diversos setores, assim, é natural que você conheça muitas pessoas, firmando novos contatos.

9.A sensação de felicidade e bem-estar ao voluntariar pode ser facilmente explicada pela Biologia: ao dedicar-se a ajudar os outros, nosso cérebro libera endorfina que são neurotransmissores que provocam em todo o corpo a sensação de prazer e felicidade. Hoje o cuidado com saúde mental, física e social é um tema importante nas organizações que valorizam a bem-estar do(a) colaborador(a) e a felicidade colaborativa.

“Ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer algo. Muitas vezes pensamos que nossas ações são pequenas, mas são justamente as pequenas ações feitas por muitas pessoas que podem transformar o mundo, especialmente quando essas pessoas têm dedicação, comprometimento e força de vontade para fazer a diferença. Comece onde você está, use o que você tem a sua disposição, seja seu tempo, seu conhecimento, uma habilidade, e faça o que você pode. No final, com certeza você levará algo de bom e terá impactado muitas pessoas. Faz bem, fazer o bem.” – afirma Elisabete Flores.

