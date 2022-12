Embraer assina contratos de serviços de manutenção pesada nos Estados Unidos

Embraer prestará serviços para a Envoy Air Inc. e para a JSX

Os serviços serão realizados nas instalações de Macon, na Geórgia

A Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS, na sigla em inglês) localizada em Macon, na Geórgia (EUA), anunciou a assinatura de dois contratos de serviços de manutenção pesada com a Envoy Air Inc. e a JSX, totalizando US$ 72 milhões. As empresas farão manutenção de fuselagem e reparação, serviços oferecidos pelo portfólio de soluções da Embraer.

Estados Unidos

Cliente da EAMS desde 2002, a Envoy faz uso recorrente dos serviços de manutenção pesada da Embraer, terceirizando também manutenção em linha periodicamente desde 2011. O novo contrato fornecerá manutenção pesada ponta a ponta. Já com a JSX, a Embraer assinou um contrato de longo prazo para linhas de manutenções também de ponta a ponta.

“Estamos muito contentes com o retorno da Envoy como um cliente recorrente de manutenção pesada da EAMS e empolgados para iniciar o suporte à JSX”, disse Frank Stevens, Vice-Presidente Global de MRO da Embraer Serviços & Suporte. “As instalações de Macon continuam em expansão e essas novas linhas vão promover o crescimento da área e gerar oportunidades para empregos qualificados. No geral, esses contratos são mutuamente benéficos, pois podemos fornecer um serviço excepcional para nossos parceiros ao mesmo tempo em que expandimos nossas operações”.

Envoy

A Envoy Air Inc. é uma subsidiária integral do American Airlines Group quer opera mais de 160 aeronaves em 800 voos diários para mais de 160 destinos nos Estados Unidos, Canadá, México, nas Bahamas e no Caribe. Os mais de 18.000 funcionários da empresa fornecem serviços de voos regionais para a American Airlines sob a marca American Eagle e serviços em solo para muitos voos do Grupo American Airlines. A empresa foi fundada em 1998 como American Eagle Airlines, Inc. após a fusão de várias empresas aéreas regionais menores para criar uma das maiores companhias aéreas regionais do mundo. A Envoy tem sede em Irving, no Texas, com operações nos hubs de Dallas/Fort Worth, Chicago e Miami, com grades operações de suporte em solo em Los Angeles. Conheça mais da Envoy no Twitter @EnvoyAirCareers, no Instagram @EnvoyAirCareers, e no Facebook at Facebook.com/envoyaircareers [facebook.com]

JSX

A JSX oferece a conveniência de viagens particulares com tarifas não tão particulares. Os clientes podem evitar o trânsito e aeroportos congestionados ao voar exclusivamente entre seus terminais privados e ir do estacionamento à decolagem em minutos. Sem filas, sem multidões, sem aborrecimentos.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo serviços e suporte pós-venda aos clientes.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.