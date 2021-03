O Paulistão Sicredi 2021 terá seu início neste fim de semana com uma estreia de gala. Antes da bola rolar para São Paulo e Botafogo, na noite de domingo (28), no estádio do Morumbi, a Orquestra Heliópolis, primeira sinfônica do mundo que surgiu em uma comunidade, volta a se reunir ao vivo para apresentar a nova música tema do futebol paulista.

“Orquestra em Jogo”

A apresentação vai muito além da melodia instrumental que passa a embalar a abertura dos jogos do futebol paulista. O projeto “Orquestra em Jogo” nasceu após pedido do jornalista Gilberto Dimenstein, do Catraca Livre, em 2019, quando era patrono da Orquestra. Gilberto faleceria meses mais tarde, em maio de 2020, em decorrência de um câncer.

Federação Paulista de Futebol

A intenção de Gilberto Dimenstein era dar visibilidade à orquestra, atraindo assim mais atenção, parceiros e patrocinadores. Um grupo de publicitários abraçou a causa e teve a ideia de unir a orquestra ao futebol, criando um novo tema musical para o Paulistão. Após contato com a Federação Paulista de Futebol, o projeto avançou, e a nova música foi composta pela produtora de som Supersonica, a partir de ideias dos jovens integrantes da orquestra.

Sob direção artística de Antonio Pinto -compositor de trilhas sonoras de grandes filmes como Amy e Cidade de Deus–, Gabriel Ferreira criou e escreveu a composição da peça, além de produzi-la.

Paulistão Sicredi 2021

O projeto ficou suspenso durante a pandemia, mas volta agora com a Orquestra Heliópolis tocando ao vivo no gramado do Morumbi, com a regência do Maestro Edilson Ventureli, na abertura do Paulistão Sicredi 2021, minutos antes da bola começar a rolar às 19h. A apresentação será transmitida ao vivo pelos canais Premiere e será contada em pequenos documentários desenvolvidos pelo diretor Gualter Pupo, da produtora Hungryman.

Veja o teaser da ação:

Orquestra Sinfônica Heliópolis protagoniza nova música-tema do Paulistão – YouTube

Orquestra Heliópolis

A Orquestra Heliópolis é a primeira orquestra sinfônica do mundo que surgiu em uma comunidade. Nasceu como uma orquestra de cordas a partir da iniciativa solidária do maestro Silvio Baccarelli e, hoje, é um dos principais grupos sinfônicos jovens do país, com mais de 1200 crianças e jovens com acesso à uma educação musical de excelência dentro da comunidade.

Imagem reprodução YUOTUBE da Orquestra Heliópolis