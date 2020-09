São José vence Ponte Preta e alcança o G-8 do Campeonato Brasileiro Feminino

Com gol de Mylena Carioca, as Meninas da Águia sobem na tabela

O São José Futebol Feminino alcançou a segunda vitória consecutiva após a retomada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Audax Osasco por 3 a 0, na semana passada, a equipe joseense superou a Ponte Preta por 1 a 0 na tarde deste domingo, 6, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O gol foi anotado pela atacante e uma das artilheiras do Brasileirão, Mylena Carioca, aos 32 minutos da primeira etapa. Com o resultado, as Meninas da Águia sobem para a oitava colocação, com 12 pontos ganhos. Na próxima rodada, o time comandado por Adilson Galdino enfrenta o Santos, em jogo marcado para esta quarta-feira, 9 de setembro, às 15h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O JOGO

Debaixo de um sol forte, as Meninas da Águia se impuseram. Novamente sendo ofensivas desde o minuto inicial, a equipe criou boas oportunidades de gol. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Bruna Amarante teve a chance de abrir o placar, mas a bola explodiu no travessão. Seis minutos mais tarde, Ariel recebeu bom passe na pequena área, mas a goleira adversária praticou a defesa. Depois da parada técnica obrigatória, saiu o gol joseense. Mari Machado achou Mylena Carioca, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes. Aos 40 minutos, Duda Batista tentou de longe, porém novamente a zaga afastou o perigo.

Mylena Carioca

Na volta do intervalo, o São José continuou no ataque. Rafa Soares, Bruna Amarante e Fernanda Tipa tiveram boas chances, mas a bola não entrou. Depois da parada técnica, Mylena Carioca e Rafa Marques finalizaram, e a bola explodiu na trave, impedindo que o placar fosse ampliado. Nos minutos finais, o São José conseguiu segurar o início de uma pressão da Ponte Preta e saiu com os três pontos.

São José Futebol Feminino

