Natal Solidário: RDC Construtora reverte investimento em decoração dos plantões em ações sociais

RDC Construtora promove primeira edição do “Natal Solidário”, com doação de brinquedos e cestas básicas; ação entra para o calendário da empresa.

Para fechar as comemorações de 18 anos em São José dos Campos, a RDC Construtora e Incorporadora inova com a primeira edição do “Natal Solidário”: todo o investimento que seria utilizado para decoração de fim de ano foi destinado a ações sociais e culturais da cidade.

Obra Assistencial Irmã Clara

A programação incluiu uma manhã especial da equipe da empresa junto à Obra Assistencial Irmã Clara, no Jardim Paraíso, com alimentação, bebidas e a doação de brinquedos e presentes às crianças e cestas de Natal às famílias.

Momentos marcantes para a equipe da RDC: “Neste ano decidimos trazer o espírito do Natal para crianças e famílias de algumas localidades. Isso é Natal. Meus filhos entraram no clima da distribuição aos presentes para as crianças”, ressalta Rodrigo Mioni, que por sinal teve o gostinho de saber como é ser um Papai Noel.

“Natal Solidário”

O “Natal Solidário” chegou para ficar, segundo Denis Palazzo: “No próximo ano pretendemos ampliar ainda mais as ações em prol de obras assistenciais, foi muito gratificante, eu levei meus filhos para participar desse momento que mostra a verdadeira magia do Natal.”

CULTURA – A programação também inclui ações culturais em São Francisco Xavier. No dia 16 de dezembro, a RDC patrocinou a linda “Cantata de Natal Contos e Fuxicos”, que deu boas-vindas ao Natal do distrito. No dia 31 dezembro, será a vez do “Show da Virada” com a banda Brilho no Olhar.

Apresentação “Cantata de Natal Contos e Fuxicos” em São Francisco Xavier-Foto:DIVULGAÇÃO

RDC Construtora e Incorporadora inova

O “Natal Solidário” entra assim para o calendário da RDC Construtora, uma empresa que desenvolve em ações internas e externas voltadas à qualidade de vida da população através do patrocínio e apoio ao esporte, educação e bem-estar social.