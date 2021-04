FPCiclismo apresenta novo site

A Federação Paulista de Ciclismo finalizou a atualização de seu site. Desenvolvido pela Appuni Host Services, ele tem como objetivo oferecer mais funcionalidade e atrativos para os ciclistas da principal federação do país, bem como para quem gosta de esporte. O site continua com o mesmo endereço, www.fpciclismo.org.br, com informações completas das diversas disciplinas do ciclismo.

Regulamentos, estatuto, história, categorias, filiação, calendários, colunas, notícias de atletas, equipe e competições paulistas, taxas e TJD são alguns do itens oferecidos. Há ainda importantes novidades como seções dedicadas à Ouvidoria, Podcasts, Carteira Digital e filiações para cicloturistas.

“A ideia é destacar a participação paulista de todas as categorias em competições no estado, país e no exterior, premiando todo o esforço de profissionalismo de equipes e atletas. Queremos também resgatar um pouco da história da entidade e proporcionar a maior participação dos ciclistas com um espaço de ouvidoria. Sugestões, críticas e dicas poderão ser enviadas”, explica José Claudio Santos, o Facex, presidente da FPCiclismo.

Novo site da Federação Paulista de Ciclismo

Responsável pela renovação do site, Cesar Feitosa, detalha o trabalho e a filosofia para a alteração do site. “Na apresentação, procuramos uma nova identidade com a implementação de um novo layout. O maior desafio foi migrar todo o conteúdo das notícias dos últimos anos, ajustando textos e imagens para ficar com a nova interface. Dessa forma, ele está preparado para receber novos conteúdos, suportar novas tecnologias e mídias”, afirma.

Federação Paulista de Ciclismo

A Federação Paulista de Ciclismo tem o apoio da Atento Logistic Group, Polícia Rodoviária Federal e Appuni Host Service.