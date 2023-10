São José EC venceu o Grêmio Prudente e está na final da Copa Paulista

O São José venceu o Grêmio Prudente, por 2 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e está na final da Copa Paulista. O adversário na decisão da competição será a Portuguesa Santista, que superou o XV de Piracicaba neste sábado (30).



O primeiro embate disputado no Paulo Constantino, em Presidente Prudente, havia terminado empatado por 1 a 1, portanto a vitória conquistada por Ricardo Costa e comandados colocou o time na decisão do campeonato.





Copa Paulista

A vaga garantida pelo São José vai levar o time para a participação do Brasileirão da Série D ou Copa do Brasil em 2024, a decidir depois da final da Copa Paulista. Mais cedo, a Portuguesa Santista venceu o XV de Piracicaba no Barão de Serra Negra, por 1 a 0, e será o outro duelista na briga pelo título.



Quando a bola rolou, o confronto começou extremamente ligado, e rapidamente saiu o primeiro gol. O goleiro Luiz cogitou sair jogando, mas acabou se atrapalhando e dando a bola nos pés de Nicholas, que chegou finalizando de primeira e abrindo o placar para o São José.



O Grêmio Prudente tentou dar o troco em finalização de fora, com Félix, mas Luiz Augusto rebateu. Em um segundo lance o goleiro conseguiu travar e impedir o empate. Com 15 minutos no cronômetro, Rafael Tanque foi lançado cara a cara com o goleiro, e aproveitou o rebote de sua finalização para ampliar em 2 a 0, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR.



Em uma transição, o Prudente encontrou a última chance do primeiro tempo para empatar o jogo, quando Jhonata tentou uma finalização firme mas rasteira. De longe, o chute acabou perdendo força e o goleiro foi no cantinho para buscar a defesa.



No segundo tempo, mais uma vez o time da casa aproveitou o gás inicial para dar outro golpe fundamental no adversário. Uma bola invertida para o lado esquerdo achou Serafim, que lançou Heitor Roca na linha de fundo, para cruzar de primeira, encontrando Rafael Tanque, que se colocou por inteiro na bola e ampliou o placar sem dificuldade alguma, agora sim um 2 a 0 válido.



Os visitantes assimilaram um novo golpe no início do tempo, mas mesmo que pressionados tentaram uma reação. Em cobrança de falta aos oito minutos, Leocovick foi o escolhido para a cobrança e soltou uma bomba, mas no meio do gol estava Luis Augusto para espalmar para o lado.





São José EC

O São José quase chegou ao terceiro quando Nicholas aos trancos e barrancos foi carregando a bola e driblando na entrada da área adversária. Quando finalizou, Luiz foi rápido para abaixar e fazer a defesa. Depois disso o jogo seguiu com oportunidades, mas o placar já estava decidido e o time de São José dos Campos se garantiu na final da Copa Paulista.

FPF