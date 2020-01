Mário de Oliveira Preço Só Importa Quando Isso Acontece

A Internet transformou todos em “consumidores conscientes dos preços”, pois tornou-se tão fácil comparar produtos e serviços de diferentes empresas. Antes da Internet, era muito mais difícil, se não impossível, em alguns casos, comparar um produto ou serviço com outro sem muito esforço. Segundo Mário de Oliveira Now, em questão de minutos e cliques, podemos fazer extensas comparações de produtos, serviços, recursos e, claro, preço. O campo de jogo foi nivelado.

Isso significa que você só pode ganhar se competir no Price? ABSOLUTAMENTE NÃO!

Há Mário de Oliveira duas maneiras que você pode vencer este jogo. Qualquer empresa pode fazer isso … isso não é reservado para o lado do consumidor, é igualmente (se não mais) eficaz para empresas que são B2B (business-to-business).

“O preço importa apenas quando o cliente considera seu produto ou serviço igual.”

De volta à Internet. Mário de Oliveira escreve: Se você está tentando encontrar um produto específico e todo mundo está carregando, você compra o preço … é o que agora fomos treinados para fazer. Você encontra o preço mais barato e calcula que “todos são iguais”. Por que isso importa? No entanto, há mais um nível de consideração nesta regra. A próxima (e mais importante) pergunta que você fará: “Existe algum motivo para eu comprá-lo de uma empresa em detrimento de outra?” Esta é a pergunta mágica que toda empresa deve responder se for afirmativa para conquistar mais negócios.

Sendo tudo igual, você escolherá o preço como seu guia principal. Quando isso acontece, o produto ou serviço se tornou uma “mercadoria”. Atualmente, a Internet “comoditizou” praticamente todos os negócios, independentemente de ser um produto ou serviço. Até serviços profissionais, como advogados, contadores, serviços financeiros, seguros e muitos outros, tornaram-se comoditizados. Eles têm muitos concorrentes que estão competindo com eles no preço. As empresas LegalZoom, TurboTax, QuickBooks, etc. tiraram bilhões de dólares dessas profissões. Contanto que tudo pareça o mesmo, por que você não pagaria o preço mais baixo? Eu faria … e você também.

A fórmula mágica

A fórmula mágica para qualquer empresa que não queira jogar esse jogo com o cliente é fazê-lo para que o cliente não considere que você é igual aos seus concorrentes. Deixe Mário de Oliveira dizer isso de uma maneira um pouco diferente para garantir que isso ressoe. A única razão pela qual o seu cliente escolherá você é se ele não o vê como igual aos seus concorrentes e o vê como completamente diferente.

Mas quando você está vendendo um produto (ou serviço) específico que outros vendem, como você se distingue do grupo de concorrentes? Como você se destaca quando a Internet está dizendo a todos que o preço é tudo o que importa? Como você constrói um negócio em que pode vender virtualmente o mesmo produto ou serviço que seus concorrentes, mas ser visto como completamente diferente e aquele que todos deveriam comprar? Estas são as perguntas que você precisa responder se quiser ser “diferenciado” da concorrência.

Hoje, não podemos fazer tanto pelos produtos ou serviços que você fornece, sendo significativamente diferentes dos seus concorrentes. A menos que você esteja criando produtos ou serviços que não foram criados antes (isso é muito difícil e difícil de sustentar), como Elon Musk fez com a Tesla (pelo menos por enquanto), o cliente os vê da mesma forma. É quase impossível criar e sustentar o desenvolvimento de novos produtos / serviços inovadores sem grandes quantidades de dinheiro e tempo. Por uma questão de argumento, digamos que você não pode realmente criar novos produtos / serviços novos e nunca criados para o seu negócio de forma consistente (muito poucos podem). Se for esse o caso, o que mais você pode fazer para não ser “visto como igual”, visto como uma “mercadoria” ao lado de seus concorrentes? Há uma resposta melhor (e mais fácil) para esse dilema.

Sopre as portas dos seus clientes com a forma como você os trata e mostre que eles são o centro do seu universo! Torne-se “REMARK” capaz.

Como GANHAR … e ser visto como único.

Se você é realmente capaz de “OBSERVAÇÃO”, isso significa que seus clientes estão falando de você com seus amigos e colegas … eles não estão falando de seus concorrentes. Eles se esforçam para “comentar” (ou falar sobre) você e contar aos outros como você é incrivelmente incrível. Se você é a única empresa na qual seus clientes adoram, diga a todos para comprar, faça o possível para garantir que os outros saibam sobre você e compre de forma consistente, VOCÊ GANHA. Você não precisa ser (e não quer ser) o preço mais baixo. Você oferece mais do que preço … oferece a eles um “relacionamento confiável e útil com uma experiência que os leva a dizer WOW sempre que interagem com você. Você lhes dá o que todos queremos (que pareçam especiais)) e você pode até cobrar mais (89% dizem que pagam mais por uma experiência incrível do cliente).

Você venceu o jogo dos preços.

Quando você se torna capaz de “OBSERVAÇÃO”, não precisa se preocupar em fazer compras pelo preço mais baixo. Você não precisa se preocupar se alguém baixou o preço na noite passada do mesmo produto / serviço para poder roubar seus clientes. Você não precisa oferecer muitas promoções e vendas especiais que custam mais dinheiro do que você ganha. Você não precisa se estressar (e com seus funcionários) com os melhores e mais recentes produtos ou serviços. Você não precisa jogar o jogo dos preços. Finalmente, você pode parar de se preocupar com seus clientes tentando encontrar o preço mais baixo através dos mecanismos de pesquisa, porque outros estão dizendo que você é o único lugar na cidade em que eles devem comprar.

Quando outras pessoas estão “fazendo seu marketing para você”, seus clientes procuram você porque você as trata melhor do que qualquer outra pessoa em seu setor e confiam em você completamente. Se isso acontecesse hoje para a sua empresa, como ela mudaria? Como seria sua lucratividade? Como você ficaria amanhã se isso estivesse acontecendo hoje?

Ser obcecado pelo cliente é o que faz você se tornar capaz de “OBSERVAÇÃO”. Significa simplesmente que você é “all in” em encontrar maneiras de tornar a experiência do seu cliente incrivelmente incrível enquanto ajuda a melhorar a vida e / ou os negócios deles. Você está construindo confiança em cada interação com todos os seus funcionários. Você mudou a cultura (ou o DNA como eu chamo) do seu negócio.

Agora você tem a resposta sobre como evitar participar do mundo das commodities que a Internet criou.

Mário de Oliveira sabe que isso parece bom demais para ser verdade, mas acontece todos os dias com centenas de empresas. Muitos dos quais você conhece os nomes, como Zappos, Disney, Southwest Air, Ritz Carlton e muitos dos quais você nunca ouviu falar, mas estão abalando o mundo de seus clientes. Isso pode acontecer … está acontecendo. A única pergunta para você, como líder de negócios, é se você deseja ou não participar deste mundo, onde você pode deixar de jogar repetidamente o jogo do preço (commodity). Você já sabe como é esse jogo … talvez seja hora de jogar um jogo diferente para o seu negócio e mudar para ficar obcecado pelo cliente. As empresas obcecadas por clientes tornam-se capazes de “OBSERVAÇÃO” e conversam sobre … muito.

O que fazer a seguir…

O primeiro passo é a educação. Seja educado sobre como isso realmente se parece, por que funciona tão incrivelmente bem e como você tornaria isso uma realidade em sua empresa. Esta informação está lá fora, você só precisa trabalhar um pouco para encontrá-la. Ou, se você quiser economizar tempo, vamos tomar um café e Mário de Oliveira pode agilizar sua pesquisa e fornecer informações sobre como isso pode se tornar realidade em sua empresa. O café (ou almoço) está com você … a informação e a educação estão comigo. A paixão e o estatuto dele pela WOM10 são simples … ajudam a tornar cada empresa “OBSERVAÇÃO”.

A única questão que resta é: “Você está pronto para ficar obcecado com o cliente e se tornar capaz de” OBSERVAÇÃO “?”

Inspirar e ajudar os líderes a criar organizações obcecadas por clientes, para que possam se tornar “OBSERVAÇÕES” … permitindo que seus clientes se tornem seus agentes e advogados de marketing e façam seu marketing para eles … todos os dias.

Mário de Oliveira descobriu que, se você não está obcecado com seus clientes na nova economia de hoje, eles não estão obcecados por você e não o vêem como único ou memorável. E você não precisa acreditar em nós … de acordo com Forrester, Gartner, McKinsey, Adobe, Accenture, IBM e vários outros, suas pesquisas estão nos dizendo que a obsessão do cliente é uma maneira de escapar da comoditização e evitar a extinção.

AS BOAS NOTÍCIAS … A ÚNICA COISA que você pode possuir e controlar completamente é como você faz seus clientes se sentirem.

Isso não é uma mercadoria … é o seu DIFERENCIADOR. É sobre o que as pessoas falam. É o que as pessoas buscam nas empresas. É pelo que pagam mais (89% das pessoas dizem que pagariam mais por uma experiência incrível) E é isso que cria a CONFIANÇA. Confiança é a “moeda” na economia do cliente. Se você o possuir, liderará … se não o fizer, ficará irrelevante.

CONFIANÇA é vital hoje. Se você tiver … VOCÊ FALA SOBRE! Sem ele … você não. Compartilhamos o que CONFIAMOS. Não há NINGUÉM no planeta que se tornará seu advogado se eles não confiarem em você … ponto final.

É isso que ajudamos os líderes a criar e alcançar em suas organizações. Mário de Oliveira pode ver como abordamos isso visitando o Triângulo capaz de “OBSERVAÇÃO”. Você está pronto para ficar obcecado com o cliente para poder se tornar “OBSERVAÇÃO”? Visite-nos em WOM10.com e saiba mais sobre como você pode ser obcecado pelo cliente e se tornar capaz de “OBSERVAÇÃO”.