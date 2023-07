Saiba como curtir jogos de futebol em Niterói

Na rua ou em casa, é possível curtir a paixão pelo esporte e pelo seu time na presença dos amigos

O futebol é uma paixão nacional e que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Assim, tanto no final de semana ou após o expediente, é comum que o torcedor procure assistir à partida do seu time do coração. Há quem prefira chamar os amigos para ver em um bar ou convidá-los para um churrasco em casa.

Para quem é assim e mora ou está de passagem por Niterói, no Rio de Janeiro, não é diferente. Afinal, não tem nada melhor do que reunir os amigos para ver um jogo, tirar fotos, aproveitar uma boa cerveja e usar emojis para celebrar o gol do seu time no grupo dos boleiros. Neste texto, conheça algumas das melhores opções para esse programa na cidade.

Sports Bar

Uma das boas alternativas para assistir a uma partida em um bar confortável é no Sports Bar. Ele fica em Icaraí, o maior bairro de Niterói, estando na Rua Tavares de Macedo, próximo da esquina com Álvares de Azevedo. Como o nome sugere, o bar é um verdadeiro templo para os fãs de esportes. Além da exibição das partidas de futebol (possível graças aos vários monitores de TV espalhados no estabelecimento), também são transmitidos jogos de vôlei, basquete e corridas de Fórmula 1.

Um dos diferenciais é o clima de camaradagem entre os usuários do bar, mesmo torcendo para times rivais. Os torcedores podem acompanhar as partidas do seu time de coração sossegados, sem o risco de confusão e xingamentos: o bom humor faz com que a zoeira seja sadia e entendida numa boa, sem baixo astral.

Bar do Centro

Já no centro da cidade, também há uma ótima alternativa que oferece um ótimo custo-benefício para o cliente. É o Bar do Centro, que fica na rua José Clemente, nº 86. Ele tem aquela deliciosa áurea de boteco simples, com pratos deliciosos e cerveja gelada, a um preço ótimo. Por estar no centro, ele fica próximo de outras atrações e é um local de fácil acesso. As partidas de futebol são transmitidas em um telão, proporcionando uma ótima visão dos jogos.

Queen Oceânico

Com uma vibe tranquila, o Queen Oceânico é mais um bar em que é possível assistir a partidas de futebol. Ele fica na Avenida Almirante Tamandaré, no bairro Piratininga. Ele se destaca por ser uma mistura entre bar, pizzaria e restaurante, com pratos deliciosos e com noites selecionadas para quem gosta de comer pizza.

Assistir sem sair de casa

Para os moradores de Niterói que querem ver um bom futebol sem sair de casa, também existem algumas opções. Isso pode ser feito tanto utilizando aplicativos de streamings que transmitem as partidas quanto no próprio site de algumas emissoras.

Por exemplo, o Globoplay, pertencente à TV Globo, retransmite gratuitamente os jogos que são passados em TV aberta, permitindo assistir a qualquer jogo ao vivo que a emissora esteja passando. A plataforma passa jogos tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil, além das partidas dos estaduais. Também é possível assinar pacotes mais completos, que contam com os programas esportivos do SporTV e a transmissão de jogos da TV fechada.

Outra opção é aproveitar o sinal aberto do SBT, utilizando o site da emissora. A boa notícia é que não é necessário que o usuário se cadastre para ter acesso ao conteúdo. Entre os destaques da programação do canal está a transmissão de torneios como a Copa do Nordeste e a Champions League.

A TV Bandeirantes é outra alternativa que funciona de forma semelhante, retransmitindo sua programação aberta de graça tanto no site quanto no aplicativo BandPlay. A plataforma conta tanto com um diverso conteúdo esportivo, incluindo programas, vídeos e podcasts ligados ao tema, além da transmissão de torneios como a Série B do Brasileirão.

Há também as opções dos streamings pagos, que contam com transmissões nos sites próprios ou nos aplicativos disponíveis para celular e Smart TVs. A HBO Max tem os direitos de transmissão da Champions League e do Paulistão, enquanto o Amazon Prime passa ao vivo algumas das partidas da Copa do Brasil. Já o Star+ detém os direitos de diversos campeonatos internacionais, incluindo Premier League, La Liga, Serie A italiana, Ligue 1 e Liga Europa.

Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay