Jogos das oitavas de final da Copa Intelbrás do Brasil definidos

Os confrontos foram decididos por meio de sorteio, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Na última segunda-feira (6), a CBF definiu, por meio de sorteio realizado em sua sede, no Rio de Janeiro, os jogos das oitavas de final da Copa Intelbrás do Brasil. A rodada de jogos será marcada por clássicos estaduais, como o confronto entre as equipes do Fortaleza e do Ceará.

As datas bases para as partidas de ida serão nos dias 22 e 23 de junho. Já as disputas de volta, devem ocorrer no próximo mês, nos dias 13 e 14 de julho. Abaixo, você confere a relação completa de jogos da próxima etapa do torneio:

Palmeiras x São Paulo

Bahia x Athletico

Atlético-GO x Goiás

Ceará x Fortaleza

Cruzeiro x Fluminense

Botafogo x América-MG

Flamengo x Atlético-MG

Santos x Corinthians

Novamente, o saldo de gols será um critério de desempate nas oitavas de final. Em último caso, os classificados serão definidos por meio de disputas de pênaltis.

Grandes Jogos

Está claro que os torcedores poderão acompanhar vários grandes jogos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos grandes destaques da rodada será o Clássico-Rei, partida disputada por Fortaleza e por Ceará.

As duas equipes tem se destacado no cenário internacional pela conquista das classificações para as fases eliminatórias dos principais torneios da América do Sul: a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

Os próximos jogos dos dois times estão marcados para o final de junho:

29/06 – The Strongest x Ceará (Estádio Hernán Siles)

30/06 – Fortaleza x Estudiantes de La Plata (Arena Castelão)

Campeões Digitais

Destaques nos gramados do Brasil e da América do Sul, Fortaleza e Ceará também estão batendo um bolão no mundo dos ativos digitais. Parceiros da corretora multinacional Bitci Brasil, os dois clubes se preparam para movimentar o mercado de NFT Futebol em território nacional. Em breve, ambos lançaram na plataforma da empresa os seus fan tokens oficiais.

A Bitci Brasil é parceira de outras grandes marcas esportivas nacionais e internacionais, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as seleções da Espanha e do Uruguai.

O fan token da Seleção Brasileira e das outras duas campeãs mundiais logo chegarão à plataforma da empresa.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.