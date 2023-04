Santa Isabel recebe pela primeira vez 1º Festival de Churrasco, Burguer e Churros

A Cidade de Santa Isabel irá receber de 21 a 23 de Abril, na Arena do Terminal Rodoviário ao lado do Ginásio Municipal, pela primeira vez o 1º Festival de Churrasco, Burguer e Churros, com uma variedade gastronômica, cervejas artesanais e muito shows ao vivo para o público, com entrada totalmente gratuita.

1º Festival de Churrasco, Burguer e Churros

O 1º Festival de Churrasco contará com uma programação recheada de muita proteína e promete ser um encontro inesquecivel, com destaque especial para o primeiro Food Truck a utilizar picanha de Red Angus nos amburgues que pesam 200 gr, além de serem grelhados no charbrollier ou na parrilla. Além da maionese picante que está presente no Tijuana é feita com pimenta dedo de moça defunada. E o chilli? Elaborado com as pimentas jalapenho, habanero, dedo de moça, ao todo vão ser 4 Food Trucks de Hambúrguers Artesanais preparados especialmente para os moradores de Santa Isabel!

Churrasco

Pastel

Acarajé

Bubble Waffe,

Churros Gourmet

Burgues

Torresmo

Cervejas Artesais

Hamburguers Artesanais

Lanche de Pernil e muito mais

Para os cidadãos poderem curtirem melhor ainda o festival, contará com Shows ao Vivo, confira a programação abaixo:

Sexta Feira 21/04 – às 20h00 – Beatles Cover

Sábado 22/04 às 16h00 – Black Sheep

Sabádo 22/04- às 20h00 – Helena Monteiro

Domingo 23/04 às 13h00 – Miundinhoo Samba

Domingo 23/04 às 19h30 – Banda Ralé – Charlie Brow Jr Cover

Espaço Kids para ás crianças brincarem com segurança enquanto os pais curtem o evento, Pet Friendlly.

Local: Arena do Terminal Rodoviário ( Ao lado do Ginásio Municipal)

Dias de 21 a 23 de Abril das 12h00 ás 23h00

Endereço: Av. Prefeito José Raimundo Lobo s/n –

Entrada Gratuita