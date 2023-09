Desenvolve Vale promove debate sobre competitividade com vice-governador Felicio Ramuth e lideranças em São José dos Campos

* Em seminário, conselheiros do grupo também lançaram uma força-tarefa para viabilizar a operação de voos comerciais no aeroporto da cidade

O Desenvolve Vale, seguindo sua vocação de estimular debates em prol do progresso econômico regional, reuniu um time de peso para falar sobre competitividade, em encontro realizado hoje (20) no auditório do Hyde Park, em São José dos Campos. Na ocasião, foram debatidas propostas para transformar a região em um centro logístico e se formou uma força-tarefa para viabilizar a operação de voos comerciais de passageiros no Aeroporto de São José dos Campos.

O CEO e founder do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya, abriu o seminário ressaltando a necessidade da soma de esforços para continuar a fomentar o desenvolvimento da RMVale, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. “A competitividade é um tema de extrema importância, sempre debatido no Desenvolve Vale. Nosso conselho reforça o compromisso e confiança em quem empreende, que mesmo com as dificuldades encontradas no país, supera os desafios e continua fazendo acontecer”.

Kiko agradeceu a presença dos palestrantes do dia: o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD); o diretor da SJK Airport, Eduardo Valle; o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito; e a diretora-presidente da CCR RioSP, Carla Fornasaro. “São convidados especiais que trarão contribuições para esse debate e sempre se mostram abertos para ouvir sugestões do nosso grupo”, destacou ele.

O evento contou com mais de 170 presentes, entre lideranças, empreendedores e representantes do poder público, como o secretário de Inovação e Desenvolvimento, Alberto Marques Filho, que representou a Prefeitura de São José dos Campos. O empresário e escritor Paulo Vieira também subiu ao palco para contar um pouco sobre sua história de empreendedorismo e fez uma palestra sobre o método CIS de treinamento de inteligência emocional.

A relação do governo estadual com a RM Vale

O vice-governador falou sobre o primeiro ano do governo Tarcisio de Freitas (Republicanos) e as políticas em prol do desenvolvimento econômico.

“O papel do governo é simplificar os processos, facilitar a implementação de empresas e investimentos. Só com uma economia aquecida podemos levar melhorias para cada cidade e diminuir as desigualdades. E são os empreendedores, que geram emprego, pagam impostos, que fazem a máquina do governo funcionar”, disse Ramuth.

O vice-governador apresentou alguns dados sobre empreendedorismo no estado neste ano, como o investimento de R$ 200 bilhões da iniciativa privada, abertura de 200 mil empresas e geração de 300 mil empregos.

Também destacou propostas em andamento para concessão do sistema de balsas, de operação do TIC (Trem Intercidades) em São José dos Campos, a futura privatização do porto de São Sebastião, implantação de um sistema com 109 câmeras em 17 cidades da RMVale para reconhecimento de placas de automóveis, a adoção de uma metodologia de ensino na rede pública, realização de concurso para 15 mil professores e o Hospital Regional de Cruzeiro, além da atuação do governo estadual no debate sobre a reforma tributária.

“Acho que o apoio à simplificação do sistema tributário é uma unanimidade, mas é preciso estarmos atentos a muitos pontos, pois há o risco de termos uma ‘reforma das exceções’, e não da regra”, disse Ramuth.

Os planos para o Aeroporto de São José dos Campos

Eduardo Valle subiu ao palco na sequência e recebeu uma carta aberta do Desenvolve Vale, em que o grupo reafirma o apoio à governança estabelecida para nortear as políticas do aeroporto, e se coloca à disposição para colocar o Aeroporto Prof. Urbano Ernesto Stumpf como uma alternativa eficiente e segura para voos comerciais.

O diretor da SJK Airport comentou a viabilidade da proposta. “Estamos trabalhando com muito empenho para que essa realidade aconteça. Para isso, é importante um entendimento coletivo para mostrar que vale a pena voar em São José, aproveitar a posição estratégica e o enorme potencial turístico da Serra da Mantiqueira e Litoral Norte”, afirmou.

Valle destacou o sucesso da administração do terminal de cargas do aeroporto, que teve R$ 5 milhões de investimento em obras – entre elas o aumento da pista, que agora é uma das dez maiores do país – e a bem-sucedida rota São José dos Campos-Miami, que tem dois voos semanais. “Nosso objetivo é alavancar a competitividade gerando um serviço que traga agilidade, confiabilidade e segurança”.

O papel da Desenvolve SP no estímulo ao empreendedorismo

O presidente da agência de fomento Desenvolve SP, Ricardo Brito, participou do evento mostrando opções de linhas de crédito e fazendo um resumo da atuação da instituição nos últimos meses. Segundo ele, de janeiro a agosto, foram disponibilizados R$ 561 milhões em crédito, um valor 28% acima do registrado no ano passado.

“E notamos que o crédito foi muito mais para projetos de investimentos, e menos para capital de giro, além de contemplar cada vez mais projetos sustentáveis. Ou seja, houve um aumento também na qualidade. Nossa intenção é democratizar o crédito. Somos imbatíveis em prazo e carência, com taxas mais baixas. Sabemos que o crédito é importante para a competitividade e produtividade, e tentamos atuar para minimizar as dificuldades de obtenção geradas pela insegurança jurídica”, disse.

As melhorias na Rodovia Presidente Dutra e Rio-Santos

Carla Fornasaro apresentou dados sobre as rodovias Dutra e Rio-Santos, como o investimento de R$ 25,8 bilhões em 35 anos, previsto na concessão realizada em 2022, da CCR RioSP. “Sabemos da importância da Dutra na logística, competitividade e desenvolvimento das empresas, e temos o compromisso de torná-la a rodovia federal mais moderna do país. Somente na RMVale, serão investidos R$ 650 milhões em 36 meses, com geração de 900 empregos”, afirmou.

Carla ressaltou que as obras – que incluem os 95 km de vias marginais, nos dois sentidos, no trecho entre São José dos Campos e Taubaté, além de ampliação de pistas expressas, dispositivos de retorno, passarelas, iluminação e modernização – começaram no início do ano e vão até fevereiro de 2026.

Membership Desenvolve Vale

Durante o seminário, Kiko anunciou uma nova modalidade de adesão ao Desenvolve Vale: o membership. Agora, além dos conselheiros, os novos membros também poderão participar mais ativamente e aproveitar os benefícios em fazer parte do grupo.

O evento sobre competitividade realizado pelo Desenvolve Vale teve o patrocínio da Century Industrial; Japonesa Pisos, Louças e Metais; Portobello Shop Vale do Paraíba e Litoral Norte; e KPR Negócios Imobiliários.

Desenvolve Vale

O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado pelo seu CEO e founder, Kiko Sawaya.