Jogo da Paz reúne ex-atletas do São Paulo e seleção de São José

O estádio Martins Pereira será palco do Jogo da Paz, o encontro de todas as torcidas, que acontecerá no dia 30 de julho, sábado, a partir das 9h. A partida, que faz parte da programação de aniversário de São José dos Campos, reunirá ex-jogadores do São Paulo Futebol Clube e uma seleção máster formada por amigos de São José.

São José EC

O ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível, que será entregue ao Fundo de Solidariedade de São José dos Campos. Durante o evento haverá a distribuição de brindes aos torcedores presentes, como bolas e camisas dos principais clubes paulistas.

São Paulo FC

Segundo os organizadores, entre os ex-atletas do São Paulo que deverão estar presentes estão Luís Fabiano, Silas, Mirandinha, Dario Pereyra, Sidnei Tobias, Zé Carlos Serrão, Alex Silva, Paraná, Ivan Rocha e Peixinho (autor do primeiro gol no Morumbi).

Idealizado pela diretoria do São Paulo, o Jogo da Paz tem caráter beneficente e está completando 15 anos de existência, tendo passado por diversas cidades do interior paulista.

O objetivo do encontro é divulgar e incentivar o esporte entre as equipes de futebol da categoria máster, através de um intercambio sadio e amistoso, envolvendo prefeituras, clubes e associações, visando ajudar as entidades assistências da cidade através da arrecadação de gêneros alimentícios como forma de ingressos.

Na preliminar da partida jogarão as equipes do São Paulo Futsal e do Atleta Cidadão na categoria sub-13.

Jogo da Paz