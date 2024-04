Embraer e Correios assinam Memorando de Entendimento para estudos de otimização no transporte aéreo de cargas

Acordo busca remodelar malha logística para ampliar eficiência e oferta de soluções em cargas no Brasil e exterior

A Embraer e os Correios assinaram hoje um Memorando de Entendimento (MoU) com foco no transporte aéreo de cargas. As duas empresas conduzirão estudos conjuntos para avançar na otimização e expansão da malha aérea nacional e internacional voltada para cargas e mercadorias de grande porte. A cooperação estratégica entre as empresas buscará ampliar a eficiência dos Correios no transporte aéreo e reduzir custos de operação na comparação com outros modais, além de avaliar desafios e oportunidades para novos modelos de negócio envolvendo as plataformas da Embraer, como E-190F, E-195F e C-390 Millennium.

Foto:Divulgação/EMBRAER

Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos

“Com essa parceria poderemos trazer mais eficiência para a nossa malha logística e com isso beneficiar a população brasileira, que é a nossa maior missão como empresa pública e agente do governo federal. Somos os maiores operadores de carga aérea do país isoladamente; nenhuma outra empresa logística tem sequer a metade das linhas aéreas e carga movimentada pelos Correios”, diz o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacando que a remodelação da malha aérea da estatal faz parte do projeto de modernização da empresa, o Correios do Futuro.

Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança

“Estamos muito satisfeitos em contribuir com os Correios no estudo de uma malha logística mais eficiente para o transporte de mercadorias, em âmbito nacional e internacional. A Embraer possui um portfólio de aeronaves consolidado e as soluções a serem estudadas em conjunto permitirão aos Correios ampliar a oferta de serviços para os seus clientes, com alta confiabilidade e eficiência”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

A Embraer está avançando dentro de seu cronograma para a conclusão de sua primeira conversão de E-Jet para versão cargueira. A companhia realizou seu primeiro teste em voo com sucesso. A Embraer já conta com dois contratos para conversão de até 20 E-Jets para cargueiros.

Foto:Divulgação/EMBRAER

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.