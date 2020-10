Xiaomi traz ao Brasil POCO X3, na medida ideal para gamers

Aposta da marca se destaca pelo novo processador Snapdragon 732G e conjunto de características especialmente desenvolvidos para gamers.

A Xiaomi, quarta maior fabricante de smartphones do mundo, anuncia o lançamento do smartphone POCO X3 no Brasil. O smartphone conta com tela de 120 Hz super imersiva de 6,67 polegadas, novo processador Snapdragon 732G dedicada para games e processamentos gráficos, resfriamento líquido, bateria de 5.160 mAh, game turbo e muito mais. Um aparelho na medida certa para os gamers mais exigentes.

Xiaomi

O smartphone om 64GB chega com o preço a partir de R$ 2.999,99. As vendas ocorrem a partir do dia 8 de outubro inicialmente no canal e-commerce da marca e nas lojas físicas localizadas nos Shoppings Ibirapuera e Center Norte, em São Paulo.

Gameplay

Gameplay. A excelente performance está garantida, a começar pelo processador Snapdragon™ 732G, de 8nm, que oferece performance e consumo inteligente. O Snapdragon™ 732G possui tecnologia octa-core KryoTM 470 e GPU Adreno ™ 618 Elite Gaming, que permite aos jogadores experimentarem jogabilidade perfeita e ultrarrealista em mais de um bilhão de tons de cor.

A tecnologia LiquidCool Plus, o tubo de cobre mais largo e os apoios das múltiplas camadas de grafite reduzem a temperatura do processador em até 6 graus (testado em laboratórios) para uma performance de pico sustentada ao longo do tempo. Enquanto isso, o mais novo Game Turbo 3.0 otimiza a performance do smartphone, permitindo a extração do máximo que o hardware de ponta pode prover. Adicionando aos recursos voltados a jogos, o motor linear do eixo Z promove um excelente retorno tátil com até 150 vibrações para diferentes cenários.

A combinação de taxa de atualização de imagem de 120Hz e taxa de atualização de toque de 240Hz na tela DotDisplay de 6.67’’ com resolução FHD+ garante uma latência visual baixa e jogos extremamente lisos. O POCO X3 tem resposta até 33% mais rápida que os demais aparelhos do mercado, entregando aos seus usuários uma vantagem competitiva perceptível até nos jogos mais sofisticados.

Para os melhores registros. O POCO X3 conta com um sistema de 4 câmeras traseiras de qualidade flagship: um sensor principal de 64MP, um sensor ultra-wide de 13MP, um sensor Macro de 2MP e um sensor de profundidade de 2MP. O sensor principal do smartphone é um Sony IMX 682, que garante imagens detalhadas e ultra limpas.

O modo profissional conta com zoom suave em vídeos, focus peaking e trava de exposição e foco para uma customização sem limites. O smartphone traz ainda seis opções de caleidoscópio, inúmeros novos filtros e ainda o AI Skyscaping 3.0, que trazem formas criativas para estrelar o feed de mídias sociais do usuário.

O POCO está ON! Com a grande bateria e carregamento rápido, o POCO X3 pode ficar ligado por até 2 dias inteiros de uso moderado. O carregamento até 100% leva somente 65 minutos, ou apenas 30 minutos para 62% de bateria carregada. A inclusão da tecnologia Middle Middle Tab (MMT) aumenta a velocidade de carregamento consideravelmente, garantindo que a corrente elétrica que vem do meio da bateria se espalhe uniformemente pelo topo e pela parte de baixo dela.

Isso permite uma velocidade de carregamento muito mais consistente, quando comparamos com layouts tradicionais de bateria, em que a corrente elétrica vem de baixo da bateria.

A bateria de 5.160 mAh permite autonomia de uso em jogos de até 10 horas, chegando a até 153 horas de uso com uma carta para reprodução de música.

POCO X3

Comunicação por proximidade. Como o próprio nome já indica, o POCO X3 NFC conta com comunicação por proximidade, compatível com o recurso de pagamentos por aproximação do Google Pay e diversos outros recursos disponíveis pela tecnologia NFC. O aparelho sai de fábrica com o Android 10 e a personalização MIUI12.

O smartphone conta ainda com entrada para fones de ouvido, resistência leve à água e poeira com certificação IP53, alto-falantes frontais estéreo e muito mais.

Um aparelho na medida certa para os gamers mais exigentes.

O smartphone pode ser encontrado nas cores: Shadow Gray (cinza) e Cobalt Blue (azul) e nas versões de 64GB e 128GB.

POCO X3 64GB: R$ 2.999.99

POCO X3 128GB: R$ 3.299,99

Mais informações: https://www.mi.com/br/

Gamers