São José dos Campos recebe O Circo Mágico do Chaves

Em duas únicas apresentações 08 e 09 de julho no Tênis Clube

A tradição do circo e o carinho pelo personagem Chaves, que atravessa gerações e ainda diverte com seus companheiros de cena, chega pela primeira vez ao Vale. O Circo Mágico do Chaves terá duas únicas apresentações. Dia 8 de julho (sábado) às 17h e dia 09 (domingo) às 16h no ginásio do Tênis Clube de São José dos Campos.

Os ingressos estão à venda através: https://facilitaingressos.com.br/Evento/Detalhes?id=475&empresaId=165. Crianças até 8 anos não pagam, acompanhados de 1 pagante no setor arquibancada com preços populares. E ainda tem disponível mais dois setores: cadeira ouro na frente do palco e cadeiras pratas.

Com um palco de 25 metros de boca de cena com cenário móveis. O espetáculo reúne os famosos personagens da vila com artistas circenses em números de magia, malabarismo, acrobacias, trapézio, contorcionismo e, claro, com as hilárias piadas e trapalhadas de chaves.



Chaves

Chaves e sua turma são personagens icônicos que marcaram a história da televisão brasileira. Sucesso de público nas telas e, agora, também no picadeiro. No palco, o cenário reproduz a famosa vila original de Chaves.

Haverá também um espaço para fotos com cenário da vila, e praça de alimentação com os churros da Chiquinha, o suco de tamarindo e o sanduíche de presunto do Chaves, além do pirulito do kiko e pipocas em baldes exclusivos do Circo do Chaves.

O Circo Mágico do Chaves

Onde: Tênis Clube de São José dos Campos – Avenida Nove de Julho, 23, Jardim Apolo I – São José dos Campos

Datas: 08 de julho (sábado) às 17h e dia 09 (domingo) às 16h

Vendas ingressos: https://facilitaingressos.com.br/Evento/Detalhes?id=475&empresaId=165