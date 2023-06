Esoterismo: Mundo Mystico, na Expo Center Norte, terá entrada gratuita

Apaixonados por esoterismo tem destino certo no mês de julho: ocorre, nos dias 22 e 23, o festival Mundo Mystico, no Pavilhão Amarelo da Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Com entrada gratuita, ambiente mágico e diversificado, o evento permite que cada participante se conecte com “seu mundo”.

São 10 mil metros quadrados, totalmente climatizados. E, além dos cerca de 300 expositores, o evento conta com mais de 20 atrações culturais e musicais que estarão no palco. Três auditórios foram montados para receber os palestrantes, que abordarão temas como tarot, wicca, sagrado feminino, aromaterapia, religiões de matriz africana e ufologia, entre outros.

Entre os nomes confirmados estão a parapsicóloga Adriana Borges; a terapeuta energética Raissa Kapri; a escritora e jornalista Danusa Aras; a druída tântrica Savani Shakti; a digital influencer Bella Pinheiro; babalawo Renan Odé Simões; a terapeuta holística Pamela Mendes; os tarólogos Jefferson Viana e Victor Valentim e os bruxos Artemísia, Ayssa Kerchouni (ancestral), Elaine Moraes (cigana), Ingratiluz (primitivo) e Bruxa Hannah.

O pastor Berlofa, da Igreja Garagem, dará uma palestra no mesmo dia do Sumo Sacerdote da Igreja de Lúcifer do Novo Æon do Brasil, Vicky Vanilla. Gracce Dorta, professora de Yoga do Riso, abordará em sua palestra os benefícios de rir no dia a dia da mesma forma que vamos à academia para aumentar nossa massa muscular na direção de uma vida longeva com qualidade e vitalidade.

No palco, o público poderá conferir shows das cantoras Juliana DPassos e Sued Nunes e do multi instrumentista uruguaio Pablo Vares. As Karuanas, coletivo indígena femino, virão de Tapajós para realizar apresentações artístico-culturais e vivências, como pinturas corporais e um ritual de banho de ervas.

“Será um evento diverso e democrático, aberto a curiosos e iniciados em qualquer prática. O objetivo é que cada pessoa que passe por lá possa se encontrar”, afirma Juliana Pessolato, uma das organizadoras do Mundo Mystico.

Durante o evento serão abertos três pontos de Energia Mystica, com foco em canalização de energia para assuntos como prosperidade, amor e saúde e onde visitantes poderão deixar seus pedidos.

Mundo Mystico

Quando: dias 22 e 23 de julho, das 10h às 20h

Onde: na Expo Center Norte (av. Otto Baumgart, 1.000, Vila Guilherme, São Paulo/SP).

Entrada gratuita – Saiba mais: www.mundomystico.com.br

Imagem de RENE RAUSCHENBERGER por Pixabay