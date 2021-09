Costão do Santinho se consolida como destino de inverno em Santa Catarina

O Costão do Santinho figura hoje como um dos melhores resorts do país e, em Santa Catarina, é um dos grandes precursores do turismo de lazer e eventos. No ano em que completa 30 anos de atuação, o empreendimento investiu também em novos atrativos para os clientes. Impulsionados pelo resort office, ou seja, pela grande demanda das hospedagens motivadas pelo home office, o Costão do Santinho investiu em atividades que potencializem e destaquem todos os atributos do inverno em Santa Catarina. Assim, lançou um projeto chamado de Family Adventure que alavancou as hospedagens no período de tradicional baixa na cidade, em virtude das temperaturas mais amenas e que focou em soft adventure, para toda a família, oportunizando vivências com a natureza – tão necessárias em especial no momento pandêmico que o país enfrenta – bem como de resgate da cultura local com as vivências, criando um novo destino em Santa Catarina para o período de maio a setembro. “Todas as possibilidades presentes nos mais de 700 mil m² de Mata Atlântica preservada e nos mais 250 mil m² de estrutura do Resort – uniram-se em um novo produto que se consolidou no mercado”, destaca Rubens Régis, diretor comercial do Costão do Santinho. No período, o resort, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus, registrou patamares recorde de ocupação, puxando a alta na capital catarinense.

Costão do Santinho

O empreendimento investiu em produtos de entretenimento, desenvolvidos pela equipe interna de colaboradores. Além das atividades recreativas, para todas as idades, os shows temáticos e as atividades gastronômicas têm sido fatores decisivos para a escolha do Costão dentre os consumidores. “Temos seis opões de restaurantes, comandadas por chefs renomados do segmento e que possibilitam aos nossos clientes uma experiência cultural, com uma excepcional variedade de pratos, explorando também as peculiaridades da região, a interlocução com os produtores locais, investindo também em opções para clientes com restrições alimentares. Temos quatro bares, posicionados estrategicamente no resort e um espaço dedicado à alimentação infantil”, destaca Cleiton Tabalipa, copresidente do Costão do Santinho.

Atualmente, o empreendimento, único resort all inclusive no sul do país, conta com mais de 900 colaboradores – e investiu nesta relação durante a pandemia, com mais de 600 apartamentos distribuídos nas vilas e no Hotel Internacional, piscinas abertas e também aquecidas, complexo esportivo, SPA e demais atividades para lazer e eventos. “Estamos também investindo na modernização de nossas instalações, com reformas e ampliação de áreas. Neste momento, quase 40% dos nossos apartamentos já passaram por reformas, focando no bem-estar de nossos consumidores. As novas formatações familiares e a abertura para os pets, vem ampliando nosso nicho de penetração”, comenta Leonardo Freitas, também copresidente do Costão do Santinho.

Para a temporada 2021/2022, a expectativa é de uma ocupação histórica. “Já temos uma alta taxa de reserva, com poucas datas para este ano e estamos trabalhando com opções para todo o ano de 2022”, completa o diretor comercial do Costão do Santinho.

“Seguimos trabalhando confiantes, inovando com ousadia para continuarmos figurando entre os principais resorts do Brasil. Continuaremos fortalecendo os pilares que nos trouxeram até aqui: a natureza e sustentabilidade, a humanidade, a nossa estrutura e inovação constante, a história e cultura locais, o entretenimento e a gastronomia”, finaliza Cleiton Tabalipa, copresidente.