Expert XP reúne empreendedores de destaque:Bruna Tavares, Alexandre Lacerda Biagi, Tallis Gomes e Alfredo Soares estão confirmados

Festival acontecerá nos dias 1 e 2 de setembro, em São Paulo, com expectativa de público presencial de mais de 40 mil pessoas, na maior edição da história

• Também estão confirmadas personalidades internacionais, como Tom Brady, heptacampeão do Super Bowl, Steve Wozniak, cofundador da Apple, e o ex-premiê britânico Boris Johnson

A Expert XP 2023, maior festival de investimentos do mundo, será palco de análises e histórias de empresários de sucesso de diversas áreas, incluindo agronegócio, beleza e educação. Estão confirmados nomes como Bruna Tavares, CEO da linha de maquiagens que leva seu próprio nome, Juju Norremose, empresária e influenciadora da área da saúde e beleza, André Guillaumon, CEO da BrasilAgro, Alexandre Lacerda Biagi, CEO do Instituto Alexa, além de Tallis Gomes e Alfredo Soares, fundadores do G4 Educação, entre outros.

Os painéis estão concentrados no primeiro dia de evento, 1º de setembro, e terão abordagens diversas. Bruna Tavares e Juju Norremose participarão de um mesmo debate intitulado “Transformando sonhos em lucro“. Guillaumon, da BrasilAgro, estará ao lado de Rodrigo Penna de Siqueira, diretor financeiro da Jalles Machado, e Alexandre Mendonça de Barros, economista da MB Associados, em uma conversa com o tema “A tese agro: as perspectivas para o grande impulsionador do PIB brasileiro“.

Ainda no primeiro dia de festival, Biagi, do Instituto Alexa, integrará uma conversa sobre “Iniciativa privada e impacto social: oportunidades e desafios“, enquanto os fundadores do G4 Educação estarão num painel intitulado “Empreendedorismo e inovação em tempos de transformação“.

Maior festival de investimentos do mundo

A Expert XP 2023 acontecerá no São Paulo Expo e promete ser a maior edição presencial da história, com expectativa de público presencial de mais de 40 mil pessoas, que terão acesso a mais de 160 palestrantes, distribuídos em 8 palcos simultâneos, ao longo de 72 horas de conteúdo.

A lista de participantes da Expert XP 2023 também conta com ícones de outras áreas, como esporte, finanças e política, e incluem Tom Brady (maior campeão da história do Super Bowl), Steve Wozniak (cofundador da Apple), Boris Johson (ex-premiê britânico), Nathalia Arcuri (fundadora do Me Poupe!), Rogério Ceron (secretário do Tesouro Nacional), Nina Silva (CEO do Black Money), Guilherme Benchimol (presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc.), Thiago Maffra (CEO da XP Inc.), entre outros.

A venda de ingressos para o público geral está aberta, e clientes XP têm 50% de desconto, além de 5% de Invesback Turbo para quem pagar com o Cartão XP Visa Infinite. Nesta edição, serão distribuídos até mil convites sociais, voltados a grupos minorizados, através do Instituto XP e da área de Diversidade da companhia.

Realizada desde 2010, a Expert XP já impactou milhões de pessoas. Apenas em 2022, o evento atraiu mais de 23 milhões de espectadores (somando o público presente no formato presencial e online), contou com cerca de 250 palestrantes e gerou mais de 67 horas de conteúdo sobre investimentos, inovação, tecnologia, economia, política, sustentabilidade e cultura, e outros. Entre os palestrantes de destaque que compartilharam sua história e conhecimento durante as edições da Expert XP, estão nomes como Serena Williams, Malala Yousafzai, Bill Clinton, Magic Johnson, entre muitos outros.

Os interessados em saber mais detalhes e adquirir o ingresso para a Expert XP devem acessar: https://www.expertxp.com.br/

Expert XP 2023

Data: 1 e 2 de setembro de 2023

Mais informações e ingressos: https://www.expertxp.com.br/ [expertxp.com.br]