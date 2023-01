Saiba como identificar e evitar os sinais de baixa imunidade

Conhecer os sinais dados pelo corpo é o primeiro passo para reverter a situação de baixa imunidade e evitar doenças

O sistema imunológico é a primeira linha de defesa do corpo contra organismos invasores; quando a imunidade está fortalecida, ou também chamada de imunidade alta, é possível prevenir ou aliviar os sintomas de doenças causadas por patógenos.

Estar com o sistema imune em dia e fortalecido não garante que a pessoa nunca ficará doente, mas as chances são muito menores. No entanto, se o sistema estiver defasado, também chamado de baixa imunidade, é mais provável que o corpo seja acometido por doenças. Por sorte, como o corpo humano é uma máquina perfeita, fruto de anos de evolução, é possível perceber sinais de que o sistema imunológico não está em seu pico de eficiência. Confira alguns desses sinais.

Amigdalites e aftas

A mucosa bucal é uma das principais vias de entrada de doenças causadas, principalmente por vírus e bactérias. Um sinal claro dado pelo corpo de que o sistema imune está com dificuldades é o aparecimento repentino de diversas aftas na boca, seguido por longos períodos de inflamação nas amígdalas, também chamado de amigdalite. Outros sinais como herpes nos lábios e estomatites podem ser indicativos de baixa atividade imunológica.

Queda de cabelo

A queda de cabelo está associada a muitos fatores, seja predisposição genética, hábitos de higiene capilar, estresse, uso excessivo de bonés e outros acessórios que deixam o couro cabeludo abafado ou até mesmo doenças específicas que causam queda de cabelo. No entanto, a baixa imunidade também pode levar à diminuição da quantidade de fios presentes na cabeça. Isso se deve ao fato de que, quando a imunidade está baixa, o corpo não consegue enviar nutrientes suficientes para as raízes do cabelo para mantê-las fortes e saudáveis; dessa forma, o cabelo pode se tornar ressecado e quebradiço.

Gripes e resfriados longos

Outra forma de identificar um baixo nível de imunidade é a duração dos sintomas relacionados a gripes e resfriados. Uma gripe comum costuma ter a duração de 7 a 10 dias, sendo que nos primeiros 3 dias pode haver febre alta, e os sintomas vão diminuindo sua intensidade de forma gradual ao longo do tempo. Já os resfriados duram cerca de 4 dias e muito raramente têm febre como um de seus sintomas. Pessoas com uma imunidade baixa tendem a ter sintomas mais duradouros e mais intensos dessas duas doenças, deixando a pessoa muito debilitada.

Palidez e manchas de pele

A pele também pode oferecer sinais que indicam um problema de imunidade no corpo. É muito comum pessoas com baixa imunidade apresentarem pele pálida com tons acinzentados, manchas brancas ou avermelhadas em torno dos olhos e da boca, palidez das mãos nas regiões das unhas e até erupções cutâneas, sem motivos aparentes.

Como evitar a baixa imunidade

Para evitar esses sintomas, é preciso adotar uma rotina saudável, ingerir bastante água ao longo do dia e se alimentar com todos os grupos alimentares, para absorver o limite máximo diário de vitaminas, nutrientes e minerais necessários para manter o corpo com alta eficiência imunológica. Para quem possui dificuldade com a alimentação, é sempre possível se consultar com um médico nutricionista para avaliação e se é necessário adotar o uso de suplementação, como whey protein e complexos vitamínicos. Além disso, é recomendada a prática regular de exercícios físicos.

