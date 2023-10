São José dos Campos recebe certificado da ABNT

Município recebeu certificado atestando a conformidade de seus indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, cidades inteligentes e cidades resilientes

O município de São José do Campos, no interior de São Paulo, acaba de receber novo certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que atestou a conformidade de seus indicadores para serviços urbanos e qualidade, cidades inteligentes e cidades resilientes de acordo com as Normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123.



São José do Campos

Os certificados foram entregues nesta terça-feira (24), em evento realizado no Parque de Inovação Tecnológica. A primeira certificação de São José dos Campos havia sido emitida em 16 de março de 2022, quando se tornou a primeira cidade do Brasil a obter os títulos. A validade pode ser prorrogada anualmente caso seja cumprido satisfatoriamente o processo de avaliação anual chamado manutenção da certificação.



No processo de análise de 276 indicadores que compõem as três normas ABNT NBR ISO (37120, 37122 e 37123), São José evoluiu na sua avaliação em relação aos parâmetros de Cidade Resiliente (norma ISO 37123), passando do padrão ouro para platina, o mais alto nível da certificação.



O município também recebeu a certificação máxima em serviços urbanos e qualidade de vida (norma NBR ISO 37120) e nível ouro em indicadores relacionados à Cidade Inteligente – norma NBR ISO 37122.



Presidente da ABNT, Mario William Esper

Segundo o Presidente da ABNT, Mario William Esper, para mensurar seu desempenho as cidades necessitam de indicadores que sejam padronizados, consistentes e que possam ser comparáveis entre demais municípios, de forma a garantir qualidade de vida e sustentabilidade na implantação de políticas, programas e projetos, visando ao atendimento dos padrões normativos e a sua confirmação por meio de um processo de certificação.

“O conceito de “cidades inteligentes” é relativamente novo, sendo o alicerce para a discussão sobre a concepção de desenvolvimento sustentável. É importante que indicadores como governança, administração pública, planejamento urbano, meio ambiente, economia, segurança, saúde, educação, dentre outros, forneçam uma resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade”, ressaltou o dirigente.



Como meta, o processo de certificação pode ajudar as cidades a atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico com dados comparativos globais, medir o desenvolvimento urbano sustentável, informar os investimentos em infraestrutura com resultados mensuráveis e medir a gestão de desempenho de serviços urbanos e qualidade de vida ao longo do tempo. Pode também facilitar a troca de informações e projetos através do compartilhamento de informação, possibilitando o aprendizado de umas com as outras ao permitir comparação por meio de uma vasta gama de medidas de desempenho.



Para o Diretor de Certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Antônio Carlos Barros de Oliveira, a partir da certificação, gestores públicos terão acesso a dados padronizados e auditados por organismo independente, que serão utilizados para orientar decisões de gestão e planejamento. “O município de São José dos Campos está entre as cidades certificadas por um processo internacional que utilizado em 165 países do mundo, que seguem os padrões ISO. A ABNT sendo representante única da International Organization for Standarlization (ISO), possui credibilidade para realizar certificações em todo o território nacional, atendendo aos diversos segmentos da indústria, comércio e serviços”, ressalta o diretor.



Outras certificações

O segundo município a aderir ao processo de certificação foi Pindamonhangaba, que recebeu o certificado de nível Platina na norma ABNT NBR ISO 37120, emitido em janeiro de 2023.

O município de Jundiaí foi o terceiro a conquistar a certificação, e recebeu o certificado de nível Bronze na norma ABNT NBR ISO 37120, emitido em maio de 2023.

ABNT

A ABNT é o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal por meio de diversos instrumentos legais. É responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas aos mais diversos setores. A ABNT participa da normalização regional na Associação Mercosul de Normalização (AMN) e na Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant) e da normalização internacional na International Organization for Standardization (ISO) e na International Electrotechnical Commission (IEC). Desde 1950, atua também na área de certificação, atendendo grandes e pequenas empresas, nacionais e estrangeiras. Possui atualmente mais de 400 programas de certificação, destinados a produtos, sistemas e verificação de gases de efeito estufa, entre outros. A sociedade identifica na Marca de Conformidade ABNT a garantia de que está adquirindo produtos e serviços em conformidade, atendendo aos mais rigorosos critérios de qualidade. A ABNT Certificadora tem atuação marcante nas Américas, Europa e Ásia, realizando auditorias em mais de 30 países.Mais informações.

