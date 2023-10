COOP é contemplada com Selo de Empresa Amiga do Banco de Alimentos de Diadema

A cada dia, aumenta a preocupação mundial envolvendo o desperdício de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 17% do que é produzido vai para o lixo entre a colheita e residências, varejo, restaurantes e outros serviços alimentares. Diante desse cenário, torna-se cada vez mais necessário criar formas para que o alimento chegue à mesa de quem tem fome.

E uma das soluções encontradas por algumas prefeituras foi a criação dos Bancos de Alimentos e a rede varejista Coop é grande doadora e incentivadora dessa iniciativa.

“Cooperar transforma é promessa da marca Coop cumprida à risca com projetos contínuos e pontuais no entorno das lojas que visam o desenvolvimento sustentável das comunidades. Seguindo o sétimo princípio cooperativista, em 2022, a rede repassou aos bancos de alimentos das cidades onde possui unidades mais de 7.281 toneladas”, destaca Luciana Benteo, responsável pela área de responsabilidade social da Coop.

As doações consistem em alimentos próprios para o consumo, porém, fora do padrão de exposição no autosserviço. Na Região do ABC, a Coop é parceira do Banco de Alimentos de Diadema desde 2004 e já repassou mais de 1.180 toneladas de alimentos ao município.

Selo de Empresa Amiga do Banco de Alimentos de Diadema

Durante as comemorações de 20 anos de sua fundação, no último dia 20 de outubro, a rede foi contemplada com o Selo de Empresa Amiga do Banco de Alimentos de Diadema. A solenidade contou com a presença do prefeito José de Filippi Júnior, da primeira dama Inês Maria de Filippi, da vice-prefeita Paty Ferreira, do secretário de Segurança Alimentar Gel Antonio e demais autoridades locais.

“Estamos muito felizes em poder contribuir com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. A Coop não tem condições de fazer chegar os alimentos na mesa de quem precisa e o Banco de Alimentos, com a sua expertise, é o canal que faltava para fechar essa corrente do bem”, declarou o diretor-geral Pedro Mattos.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

